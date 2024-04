﻿ EN FOTOS: Fiscal de la CPI inauguró una oficina en Caracas tras reuniones con el chavismo

Tras varias reuniones con voceros del chavismo, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, inauguró este lunes una oficina de la CPI en Caracas.

Según lo reseñado en la cuenta de Twitter de la CPI, esta oficina busca brindar asistencia técnica al sistema judicial venezolano.

«De acuerdo con los principios de complementariedad y cooperación, las actividades de la oficina serán apoyar los esfuerzos destinados a mejorar las iniciativas de justicia nacional y aumentar aún más la presencia sobre el terreno de la Fiscalía de la CPI», indicó.

In #Caracas visit, #ICC Prosecutor @KarimKhanQC opens OTP in-country office in #Venezuela.

In line w/ principles of complementarity & cooperation the office’s activities will:

🤝Support efforts aimed at improving nat’l justice initiatives

🌎Further increase OTP field presence pic.twitter.com/gMU0DVzgoX

