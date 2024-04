EN FOTOS: Humo por incendios forestales en el país es visible desde el espacio

El componente de observación de la Tierra del programa espacial de la Unión Europea compartió imágenes de cómo se ve el humo ocasionado por los incendios forestales que se han desatado en Venezuela durante los últimos meses desde el espacio.

«Venezuela se ha visto afectada por los incendios forestales más graves en años», señaló el organismo.

#ImageOfTheDay

Since the start of 2024, #Venezuela 🇻🇪 has been affected by the most severe forest fires in years

The blazes are intensified by the ongoing drought 🌡️

Smoke from the fires is visible in this Sentinel2 image from 15 April

— Copernicus EU (@CopernicusEU) April 17, 2024