EN FOTOS | Lluvias provocaron derrumbes en El Junquito: “Puede ocurrir una desgracia”

Producto de las intensas lluvias que han azotado a Caracas en los últimos días, ocurrieron derrumbes en varias zonas de la parroquia El Junquito, de acuerdo a los vecinos, los cuales temen que pueda ocurrir una tragedia.

Ciudadanos informaron a Caraota Digital que hubo derrumbes en los kilómetros 5 y 6 de El Junquito. Incluso, la fuente subrayó que no es la primera vez que ocurre, pero las autoridades no han tomado cartas en el asunto,

“Ha estado lloviendo. Ya tiene dos días seguidos lloviendo; ayer llovió todo el día y la tarde. Ya no es solo el barranco donde vivimos que se vino abajo. En el kilómetro 5 se cayó un árbol y un pedazo de cerro”, expuso una mujer.

La vecina indicó que, producto de los constantes derrumbes, dos familias tuvieron que desalojar sus viviendas. “¿Y las que quedamos? Acá hay niños, gente adulta. ¿Van a esperar a que se vaya el cerro y se caigan las casas?”, acotó.

VECINOS DE EL JUNQUITO PIDEN RESPUESTAS

Tras los derrumbes, trabajadores se dirigieron al lugar para retirar los escombros de la vía de tránsito. Sin embargo, no dieron información sobre la construcción de un muro de contención que pueda evitar los constantes incidentes.

“No saben nada del muro de contención. Me dicen que la orden que tienen es venir, recoger y marcharse. Ya viene la temporada de lluvia. ¿Qué nos espera?”, relató una vecina de la zona.

La mujer señaló que no puede responsabilizar a las autoridades por las lluvias. “Pero sí podemos echarle la culpa de que no se han abocado, no han subido a tomar las medidas necesarias para evitar una desgracia”, sostuvo.

“Al gobierno le compete solucionar”, reiteró, a la vez que puntualizó que el primer derrumbe ocurrió en febrero. “Hemos mandado cartas y solicitudes a todos lados, a ver si alguien se aboca, pero, hasta la fecha, nadie”, concluyó.