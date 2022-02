En jaque producción agropecuaria en Mérida, escasez de gasolina deja un catastrófico escenario

La escasez de gasolina tiene en jaque la producción agropecuaria en los municipios de la zona panamericana del estado Mérida. Las empresas de lácteos, los ganaderos, agricultores, pero también los pequeños y grandes comerciantes han visto como decae la producción.

Luis Enrique Guillen, alcalde del municipio Obispo Ramos de Lora, zona de gente trabajadora, lamentó que los productores no tienen combustible para movilizarse hasta las fincas y menos para operar los tractores y máquinas. Un catastrófico escenario que ha originado que la producción sea de apenas el 15 %, actualmente tienen más de diez días sin poder abastecer gasoil y gasolina.

LAS LLUVIAS INUNDARON TERRENOS DE MAS DE 300 PRODUCTORES DE MÉRIDA

Las lluvias que han caído sobre la entidad han complicado la situación, ya que ante la falta de mantenimiento en los ríos y quebradas el caudal ha aumentado y más de 300 productores han sido afectados por las inundaciones según el burgomaestre.

“Desde la alcaldía no hemos podido dar respuesta porque, primero no tenemos combustible y segundo no tenemos la maquinaria que se necesita para trabajar bajo esas dificultades. Hemos hecho la solicitud al gobierno regional para que ellos nos puedan ayudar y no se ha visto la respuesta”, dijo.

Agregó que, los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela habían estado 21 años al mando de la alcaldía y que no invirtieron en mejorar las vías agrícolas, las cuales a su juicio, están totalmente destruidas y colapsadas.

En el sector Caño Obispo está destruido el acceso de los productores, igualmente desde Santa Elena de Arenales, capital del municipio, hasta las zonas de la parte baja es un caos transitar. “Desde Santa Elena hasta los kilómetros 14, 15 y 16 colindando con el Zulia, la vialidad está en ruinas”, señaló.

Asimismo, Guillen dijo que encontraron un municipio en condiciones deplorables y con el parque automotor de la alcaldía devastado y sin un vehículo para la movilización del alcalde. “Los tres vehículos compactadores dañados, la maquinaria destruida, las retroexcavadoras, los jumbos están inoperativas y estamos haciendo un gran esfuerzo con la empresa privada y productores para ponerlos en funcionamiento”, apuntó.

ESCASEZ DE GASOLINA TAMBIÉN DIFICULTA EL TRABAJO DE LA ALCALDÍA

Sin gasolina, la empresa de recolección de basura de la alcaldía de Obispo Ramos de Lora no puede realizar el trabajo, y genera el colapso de otros servicios. “No podemos recoger la basura, no podemos seguir con el mantenimiento y la limpieza del ornato, las plazas, las calles y avenidas y se traduce en que el desarrollo decaiga en una zona productora”.

LOS APAGONES SE SUMAN A LA TRAGEDIA

Los 23 municipios del estado Mérida están sometidos a racionamientos eléctricos sin un horario establecido por la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). Estos apagones que se presentan a cualquier hora del día, son un problema que se agudiza en la zona Panamericana por estar más alejada de la capital merideña.

“Todos los días no quitan el servicio eléctrico por tres y cuatro horas, eso empeora la calidad de vida de los habitantes, un municipio que es productor e influye en el crecimiento y desarrollo de la economía”, señaló que los municipios vecinos Andrés Bello y Caracciolo Parra y Olmedo padecen el mismo problema y que las instituciones encargadas de dar solución no lo hacen ni se manifiestan.