¿En qué consisten los protocolos antiacoso que piden aprobar en las universidades venezolanas?

Ante algunos casos de acoso que se han registrado en las casas de estudio del país, la Alianza Todos por la Educación inició por diversas vías la aprobación de protocolos de prevención y atención de casos de violencia de género y laboral en espacios universitarios y de acoso.

La idea es que mediante estos protocolos las universidades den un paso al frente en la lucha contra este problema y se acabe la impunidad. Además, también se cree un precedente para que los casos de acoso, no solo disminuyan, sino que desaparezcan.

De acuerdo a Verónica Colina, representante de la alianza en Mérida, esto va dirigido a mujeres, hombres y personas LGBTIQ+ . Así como cualquier tipo de persona en condición de vulnerabilidad.

El protocolo contiene derechos para los sobrevivientes o víctimas, así como para los agresores. Ante esto, Colina indicó que en muchos casos estos procesos no serán abiertos, si no serán internos de la universidad.

Además, este protocolo determina los plazos prudenciales para cada proceso. También se especifica las fases de atención que son: recepción de denuncia, primeros auxilios, investigación del caso y resultado final o medida disciplinaria.

Para esto, las autoridades universitarias deben ser las encargadas de llevar este proceso. La comisión será conformada por mínimo tres profesionales, quienes deben tener experiencia en enfoque de género. Su cargo tendrá una duración de dos años quienes serían escogidos en Consejo Universitario.

EL ACOSO EN LAS UNIVERSIDADES

Según lo reseñado por Aula Abierta, más del 40 % de las mujeres andinas han sufrido algún tipo de violencia, mientras que a nivel nacional es más del 50 %.

Este tipo de violencia ha estado siempre presente y de formas que pasan desapercibida. Esto es lo que Colina llama micromachismo. «Comentarios sexistas o burlas también es violencia», dijo.

En ese sentido, acotó que ante la ausencia de mecanismos de denuncia o protección dentro de las casas de estudios las víctimas callan para evitar represalias. Destacó que el acoso puede darse desde los salones de clases hasta los espacios de la dirigencia estudiantil. Mientras que los acosadores pueden ser: estudiantes, profesores, personal obrero e incluso autoridades.

Por ejemplo, Verónica Colina contó que fue víctima de acoso por un profesor. «Me escribía y cuando no le respondía insistía aún más. Esto ocurrió muchas veces, porque no le respondía y era muy incómodo. Tenía que ver clases con él y tenía miedo a represalias. Lo peor fue una vez que me lo encontré en donde juego tenis y sentía como me miraba y tenía temor de hasta ir a recoger las pelotas porque sabía que seguiría ahí cerca».

A su juicio, que solo la Universidad Católica Andrés Bello tenga un protocolo vigente «habla de la poca importancia que las universidades le han dado a este tema. Se espera que pase la desgracia para actuar».