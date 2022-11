¿En qué se utilizará el dinero tras el acuerdo firmado entre chavismo y oposición? Esto dijo Stalin González

El representante de la delegación de la Plataforma Unitaria para la negociación, Stalin González, aseguró que tras la firma del acuerdo social en México podrán destinar recursos a distintas áreas.

En ese sentido, detalló que permitirá mejorar el sistema eléctrico, el sistema de salud, además de rehabilitar entre 900 y mil escuelas.

González recordó que los fondos serán administrado por oficinas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). También precisó que servirá para ampliar el Programa Mundial de Alimentos y atender a los afectados por las lluvias en los últimos meses.

“Esto hay que verlo como un primer gran paso después de tantos años de diatriba, discusión y no ponerse de acuerdo. Seguimos trabajando arduamente en lograr que se cumpla la agenda dispuesta en el Memorando de Entendimiento, en la que hay además de temas sociales, temas políticos y económicos; garantías que buscan recuperar la democracia, vivir en libertad y dar un gran marco de acuerdo de convivencia política en democracia”, explicó González.

Aseguró que este proceso de negociación no debe ser visto como algo aislado. “Es la continuidad de muchos intentos, solo que hoy sabemos cómo avanzar y no quedarnos atascados. Además a la Negociación le afecta todo lo que pasa en el entorno. Hoy tenemos una Comunidad Internacional muy atenta y dispuesta a dar incentivos, con una realidad energética distinta, una América Latina con una situación política diferente, dispuesta a ayudar a buscar soluciones constructivas que vayan más allá de la teoría de la presión que al final no funcionó”.

El dirigente opositor apuntó que la guerra en Europa ha hecho que la Comunidad Internacional gire para tratar de sustituir los 10 millones de barriles de petróleo que ponía en el mercado Rusia.

“Venezuela no tiene la capacidad de poner esos 10 millones de barriles pero sí puede abastecer una parte del mercado. Ahora tenemos que lograr que ésto, que es beneficioso para el país, se traduzca en libertades, en derechos y en estabilidad interna. Este panorama y la presión de la Comunidad Internacional ante este panorama sin duda, alentó a que se reactivaran las conversaciones de México y eso debemos aprovecharlo”, dijo.

Stalin González afirmó que aunque no puede dar fechas ni revelar mayores detalles de la fase que sigue en el proceso de negociación, las elecciones son parte de la discusión.

“No debemos creer que la elección presidencial va a resolverlo todo, pero sin duda es un tema esencial en la discusión. Allí hay que lograr acuerdos, que incluyen el registro electoral, la migración interna. También la gran cantidad de jóvenes que no se han inscrito, la gran cantidad de voto en el exterior debido a la migración”.

A su juicio, el 75 a 80% del país no quiere a Maduro y la oposición debe aprovechar este descontento.

"Maduro no tiene una mejor oportunidad de ganar que teniendo a una oposición dividida. Sino no tiene cómo ganar una elección en términos de respaldo popular y mucho menos con el serio problema económico que enfrenta hoy”.