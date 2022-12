EN TÁCHIRA | Roció a su mujer con gasolina y le prendió fuego en medio de una discusión

Un hombre roció con gasolina a su mujer y la prendió en fuego ocasionándole graves quemaduras en su rostro y cuerpo.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de diciembre en la población de Coloncito, municipio Panamericano del estado Táchira, según los medios locales.

La víctima quedó identificada como Elimar López. La mujer sufrió quemaduras de primer y segundo grado en el 40% de su cuerpo. Ante la gravedad de las heridas tuvo que ser recluida en el Hospital Central de San Cristóbal.

Según el reporte policial, el victimario está identificado como Keiver Labrador. Los investigadores descubrieron que el agresor estaba bajo los efectos del alcohol, cuando se inició una discusión entre los dos.

De igual forma, familiares de la víctima confesaron que la joven venía sufriendo de violencia domestica por parte de su pareja. No obstante, la mujer no quiso denunciarlo por los dos hijos que tenían en común.

En este sentido, la familia de la mujer tampoco actuó a tiempo a pesar de la situación de violencia que se venía presentando.

Keiver Labrador, pareja sentimental de López, apodado como Manolo, está prófugo y las autoridades policiales y militares iniciaron la búsqueda del hombre.

“Lo triste de todo es que no había ambulancia sino privada que cobraba más de mil dólares. Los familiares decían que ellos buscaban la gasolina pero que por favor la trasladaran. No fue hasta que un conocido intercedió y la trasladaron. Gracias a Dios no tuvo complicaciones por la demora”, comentó un vecino.