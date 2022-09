"¿En verdad fue por mi culpa?": Lo que dijo Diosdado Cabello sobre cancelación del concierto de Juanes

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, se pronunció este miércoles sobre la cancelación del concierto de Juanes en Caracas.

Durante una transmisión de su programa Con el Mazo Dando, el dirigente chavista se preguntó: "¿En verdad fue por mi culpa que no vino?".

"Me voy a poner triste, yo dije que lo iba a recibir en el aeropuerto para decirle ‘tú si eres inmoral’, ahora quien amenazó a Venezuela fue él, pero la derecha es experta en manipular", agregó.

LA AMENAZA DE DIOSDADO CABELLO A LOS QUE FUERAN AL CONCIERTO

El pasado 18 de agosto Diosdado Cabello amenazó a los asistentes al concierto asegurando que los "patriotas cooperantes" estarían en el show para "ver quiénes son los que están en primera fila aplaudiendo. Tengan la seguridad de que voy a saber quiénes son".

No obstante, el militante del Psuv recalcó que no tuvo nada que ver con la cancelación.

"Sobre que él no haya querido venir, dicen que las entradas no se estaban vendiendo, yo hasta compré mi camarita para la zona vip, solo para ver, entonces no fue por culpa mía", destacó Cabello.

"Yo no tengo nada en contra de Juanes, él es la nada. Ahora sí tengo en contra de los que amenazan al país, ese señor atacó este país, sirvió de mampara para una invasión a nuestro país (…) Repito, él suspendió, no tengo nada que ver con eso", añadió.

Por su parte, Ticketmundo informó a través de un correo electrónico sobre la cancelación del concierto.

"Por motivos ajenos a nuestra voluntad y solicitud de la productora Aguacate Producciones el concierto (…) ha sido suspendido", reseñó.

De igual forma, anunciaron que quienes adquirieron entradas recibirán un reembolso.