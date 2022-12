EN VIDEO | Así fue el desfile de la carrucha más larga en Mérida que se hace viral

Habitantes del estado Mérida celebraron el día de Navidad con el popular desfile de carruchas en el que pudieron demostrar su ingenio.

A través de redes sociales se viralizaron los videos en los que los merideños abarrotaron las calles para darle la bienvenida a la Navidad.

Sin duda alguna, el atractivo de la noche fue lo que denominaron como la carrucha más larga. Se trata de una estructura móvil en la que decenas de carruchas se encuentran pegadas una detrás de la otra.

Sólo en Mérida la carrucha más larga y funcional en Navidad . pic.twitter.com/xRcQlV9E8U — hildegar mujica (@hilmuj) December 27, 2022

En los videos se puede ver como la carrucha se desplaza por las calles merideñas con decenas de personas a bordo. Aunque a primera impresión pudiera parecer un tren, se tratan de vehículos improvisados hechos de madera y rolineras.

"Solo en Mérida, Venezuela. La carrucha más larga echa con rolineras", comentó un usuario a través de la red social Twitter.

Además, la carrucha más larga no fue la única atracción de la noche. Muchos merideños llevaron sus propias carruchas para lanzarse por la pendiente y disfrutar al máximo la celebración.

Las tradicionales carruchas merideñas todos los diciembres los merideños salen a montar carruchas por las calles de la ciudad con mucha alegría por la llegada de la #Navidad #Merida 🇻🇪🎅🎄🛷⛄👇 pic.twitter.com/MfdceNqe3T — Alfonso Agro Andino 👨‍🌾🌱🇻🇪 (@AndinoAgro) December 27, 2022

"Las carruchas me acuerdan de mi infancia, en casi todas las casas los chamos tenían una, obviamente mi madre no me dejaba montar, decía que eso no era de niñas", comentó otra usuaria de Twitter.

En los últimos años la tradición de las carruchas se ha extendido por toda Venezuela. Incluso en barriadas populares de la capital como en Petare, ya es tradición lanzarse por carrucha.