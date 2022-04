EN VIDEO | ¿Cómo va el regreso a clases presenciales? Esto dicen padres y representantes

A propósito del llamado al regreso a clases presenciales, Caraota Digital, hizo recorrido por varios centros educativos de Caracas, para conocer la opinión de estudiantes, padres y representantes sobre esta medida.

"Creo que las condiciones ya están dadas, aunque todavía sigue el temor por la pandemia, se ha avanzado con la vacunación y las instituciones están haciendo su mayor esfuerzo para el control de la enfermedad" Rodinsaru Rodríguez, representante.

Entretanto, Andrea Carrillo estudiante universitaria indicó que "en la facultad de arquitectura de la UCV, todavía estamos normalizando ir a clases, hay que llevar el tapabocas y cumplir con medidas de seguridad".

"Hay mucha debilidades en las instituciones, no hay profesores y no hay pupitres. Me gustaría hacer un llamado de atención al Ministerio de Educación para que se opcupen un poco más de las instituciones" Mirelis Flores, representante.

REGRESO A CLASES PRESENCIALES

El pasado 24 de marzo, Nicolás Maduro anunció el retorno a clases presenciales en todo el territorio nacional a partir de este lunes 28.

Esta medida se tomó dos años después de la suspensión de las actividades educativas por la pandemia de la COVID-19.

Según Maduro, la medida se aplicó porque las políticas para prevenir el contagio funcionaron y ahora se deben normalizar las actividades.

“A partir de esta semana que viene ya vamos a normalizar las clases en todas las escuelas, liceos y universidades del país. 100% clases en todos los turnos. Ya se acabó el experimento, la cosa salió bien; nos vacunamos todos, ahora vamos full clases”, indicó Maduro.