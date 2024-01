﻿ EN VIDEO: Darwin González reveló qué pasó con las galletas de la escultura de Snoopy en Baruta

El alcalde de Baruta, Darwin González, aclaró qué ocurrió con las galletas de la escultura de Snoopy que adorna uno de los parques del municipio, luego de varias denuncias de vecinos que alertaban sobre la vandalización de la figura.

«Hemos recibido muchas denuncias sobre que la escultura del nuevo baruteño había sido vandalizada, pero quiero aclarar que nosotros retiramos las galletas para hacer un mejor soporte y que esta no sufra daños cuando los niños y adultos se tomen la foto», reveló el burgomaestre en su cuenta de Twitter (X).

«Gracias a todos por estar pendientes y ser promotores del cuidado de sus espacios. ¡Pronto Snoopy tendrá sus galletas de regreso!», adelantó González quien acompañó la publicación con un video desde el lugar donde reposa la escultura.

ATRACCIÓN PARA GRANDES Y CHICOS

El pasado mes de junio, la Alcaldía de Baruta inauguró la icónica escultura de Mafalda y en diciembre le llegó el turno al famoso Snoopy de Charles Schulz.

«¡Snoopy ya está con nosotros! Este mágico compañero se quedará en Cumbres de Curumo para embellecerlo», expresó en ese momento González en sus redes sociales.

La escultura engalana el Parque Principal de la mencionada urbanización del sureste capitalino.

HISTORIA DE SNOOPY

Snoopy forma parte de una tira cómica creada en 1950 por Charles M. Schulz. La misma se convirtió en un fenómeno con sus múltiples publicaciones en periódicos y eso llevó a que se produjeran episodios especiales para la televisión.

Entre 1983 y 1985, se emitió la serie animada The Charlie Brown and Snoopy Show. Y fue en 2014, que se realizó una nueva adaptación llamada Snoopy y sus amigos. Además, también se estrenó en 2015, The Peanuts Movie.

«Aunque siempre me ha molestado el título ‘Peanuts’ que me vi obligado a usar, y todavía estoy convencido de que es el peor título para cualquier tira cómica. Probablemente no importe cómo se llame, siempre y cuando cada esfuerzo aporte algún tipo de alegría a alguien, en algún lugar», expresó en su momento el creador de la tira cómica.