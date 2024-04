﻿ EN VIDEO: El esperanzador mensaje de María Corina a los venezolanos a 122 días de las elecciones del 28Jul

La líder opositora, María Corina Machado, compartió un esperanzador mensaje a los venezolanos, la noche de este domingo, para reiterar su compromiso con el país a 122 días de las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.

«Hoy quiero reiterarles lo que siempre les digo. Mi total seguridad de que el destino de esta lucha es la victoria, será la liberación de Venezuela y el reencuentro de nuestros hijos y hermanos de regreso aquí en casa», dijo Machado en un video difundido en sus redes sociales.

En este sentido recordó, que el camino ha estado lleno de obstáculos «pero esto lejos de dividirnos o debilitarnos, nos ha cohesionado como sociedad».

«Hoy tenemos que avanzar con más firmeza. No es verdad que el régimen ganó esta partida, todo lo contrario. Lo que han hecho es tan burdo, tan obsceno, que han hecho que hasta sus antiguos aliados hayan tenido que alzar la voz», alegó la fundadora de Vente Venezuela haciendo referencia a las críticas que recibió el chavismo por parte de Lula da Silva y Gustavo Petro.

«Maduro no puede escoger el candidato que lo va a enfrentar en la elección presidencial. Eso no lo vamos a permitir, porque eso no serían elecciones», agregó.

Machado reivindicó «el mandato» que le otorgó el pueblo durante las primarias del pasado 22 de octubre y llamó a no bajar los brazos.

«Tenemos la gente, la oportunidad y faltan solo 122 días. No es verdad que ellos puedan hacer lo que les da la gana e imponernos sus términos, cambiando las reglas y violando la Constitución», advirtió.

SUSTITUCIÓN PUEDE HACERSE HASTA 10 DÍAS ANTES DE LA ELECCIÓN

María Corina señaló que las leyes venezolanas, aunque no sean cumplidas por el chavismo, «son muy claras» con respecto a la sustitución de candidatos.

«Tenemos hasta 10 días antes del 28 de julio para sustituir el candidato. La pelea es peleando y ahora es que hay tiempo», precisó.

» A todos los venezolanos quiero insistirles en que este es el momento más importante de nuestra vida y debemos permanecer con firmeza y esperanza», sentenció.

MENSAJE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS

De igual manera, la ganadora de las primarias opositoras envió un mensaje a los partidos políticos, a los que advirtió sobre las consecuencias de «traicionar al pueblo».

«A los partidos de la Unidad que se han mantenido fieles al mandato del 22 de octubre, mi reconocimiento. La historia será implacable con los que lo traicionen», indicó Machado.

Por último, pidió a los venezolanos «hacer más», debido a la necesidad de cambio que tiene el país.

«Nadie nos va a desviar de la ruta que nos va a llevar a elecciones limpias y libres, donde yo seré candidata presidencial o estará Corina Yoris», sentenció.