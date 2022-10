EN VIDEO: Explotó estación eléctrica en el Ávila, provocó bajones en varias zonas

En la noche de este viernes, 30 de septiembre, ocurrió una explosión en una estación eléctrica en el Parque Nacional El Ávila en Caracas, después de una larga jornada de lluvias en la ciudad capital.

El periodista Marco Morin publicó en sus redes sociales el video en el que se observa el fuego en medio de la montaña. En tal sentido, afirmó que la lluvia ha ido apagando las llamas, pero todavía se observa el lugar del incidente.

“Urgente: acaba de explotar una estación eléctrica en el Ávila. La lluvia la ha ido apagando, pero pude observar cómo explotó”, expuso Morin. No obstante, no brindó detalles sobre la hora del incidente y no ha comunicado que lo hayan apagado en su totalidad.

No se conoce si las autoridades ya se encuentran en el lugar para combatir las llamas o si se tomaron otras medidas al respecto.

BAJONES EN CARACAS

Según la concejal de Caracas, Mayerling Occhino, la explosión generó bajones eléctricos en Cota 905, Catia, La Pastora y Altagracia durante las lluvias. Por tanto, exhortó a las autoridades pertinentes a estar “atentos a cualquier emergencia”.

Hasta las 8 de la noche de este viernes, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no se ha pronunciado al respecto. Se desconoce la razón de la explosión o si se tomaron medidas para controlar la situación.

Por su parte, en medio de las intensas lluvias, dos fuertes bajones eléctricos afectaron casi toda Caracas. De acuerdo a denuncias ciudadanas, las fluctuaciones se registraron en los municipios Libertador, Baruta, Chacao y Sucre, además del estado Vargas.