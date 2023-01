EN VIDEO: La canción viral con la que los maestros exigieron mejoras salariales

Cientos de docentes han protagonizado manifestaciones en todo el país para exigir a la administración Maduro mejoras salariales. Incluso, algunos maestros tuvieron formas creativas para manifestarse e hicieron una canción.

Los maestros se concentraron en la Redoma de la India, en el oeste de Caracas, en donde fue grabada la canción. Desde ese lugar, insistieron en sus reclamos sobre el aumento de sus sueldos y mejoras de la seguridad social, de acuerdo a Radio Fe y Alegría

“Traigo esperanza que nadie me quita. Somos educadores”, dice la letra de la canción. Mientras tanto, una de las docentes lleva el ritmo con un cuatro, mientras que otros maestros cargan pancartas y cantando.

Que nuestra canción protesta llegue al corazón de la sociedad y de las autoridades. Un maestro con hambre no puede enseñar, emocionar y ayudar a los niños, niñas, adolescentes y adultos. ¡Necesitamos vivir con dignidad! #SalarioJustoYa pic.twitter.com/ix95BkVNg0 — Fe y Alegría Venezuela (@FeyAlegriaVE) January 17, 2023

“Soy docente de aula y gano tres lochas, eso no me alcanza ni para comprar ropa”, manifestó el grupo de maestros. “Eso no me alcanza, ni para el pasaje”, añadieron los docentes en la protesta.

MAESTROS MANTIENEN EXIGENCIA

Desde el chavismo son varios los llamados para detener la protesta de los maestros y retomar las actividades regulares. Sin embargo, los docentes se mantuvieron firmes en sus exigencias para mejoras salariales.

Los maestros hicieron el lunes una protesta que tenía el objetivo de llegar al Ministro de Educación de la administración Maduro. Sin embargo, una tarima del chavismo, junto a supuestos colectivos y agentes de seguridad, les obstaculizaron el paso.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL MENSAJE DE JOSÉ GUERRA A LOS QUE DICEN QUE MADURO NO TIENE DINERO PARA AUMENTAR LOS SALARIOS

Igualmente, los maestros insisten que mantienen su exigencia del aumento y dolarización del salario. El sueldo mínimo está fijado en 130 bolívares (menos de 7 dólares mensuales), aunque la canasta básica alimentaria es superior a los 400 dólares.

Esto ha provocado que al menos el 49,5% de los maestros se vean obligados a tener trabajos alternativos, según la Red de Observadores Escolares.