EN VIDEO: La condición que puso Maduro para que la oficina de la ONU vuelva al país

Nicolás Maduro advirtió la noche del lunes que los funcionarios de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos deberán «rectificar» y disculparse públicamente para que puedan volver a Venezuela.

«Hasta tanto esa oficina técnica de la ONU no respete la letra de Naciones Unidas, no respete la independencia y soberanía de Venezuela; y no rectifique y pida disculpas públicas, no volverán al país«, expresó Maduro en su programa Con Maduro+.

En sus palabras, los empleados de Acnur incurrieron en «injerencia» e «incumplieron los lineamientos» de Naciones Unidas.

Al mismo tiempo, Maduro acusó a dicha instancia de la ONU de convertirse en una oficina de «espionaje y conspiración». «De repente esa oficina se desvió. De ser una oficina de asesoría técnica que debe respetar las instituciones, pasó a una oficina de espionaje interno», reiteró.

El líder chavista los tildó de ser un «bufete de abogados de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas de Venezuela».

A su juicio, la oficina de Acnur «salió a calificar a la Fiscalía de manera abusiva, rompiendo las reglas del documento firmado».

«Fue esa oficina técnica y algunos de sus voceros que rompieron los términos y principios del acuerdo firmado. Violaron la letra y el espíritu de la carta de la ONU. Ellos no están para estar calificando porque no son jueces en Venezuela«, continuó.

DEJARON EL PAÍS EL SÁBADO

En ese orden de ideas, Maduro informó que los funcionarios abandonaron Venezuela el pasado sábado, 17 de febrero. Ese día vencía el plazo estipulado para dejar el país.

«Se les dio 72 horas, todos se fueron el sábado», acotó.

Cabe mencionar que la misma ONU confirmó este martes que los empleados de la oficina ya llegaron a Panamá. Desde ahí, seguirán monitoreando la situación de derechos humanos en Venezuela.