EN VIDEO: Maduro también se pronunció sobre la polémica canción «Veneka» de Rawayana

Nicolás Maduro calificó este domingo de «insultante y despreciativa» a la canción «Veneka», interpretada por Akapellah y Rawayana, la cual ha generado cierta polémica por personas que aseguran que este es un descalificativo usado contra los migrantes venezolanos esparcidos por la región.

«Salgamos en defensa de la mujer venezolana, porque tratan de desfigurar nuestra identidad ¿Eso lo sabrá la gente que hizo esa canción?», dijo Maduro durante el cierre de una movilización chavista realizada en Caracas.

«El grupo que hizo esa canción (Akapellah y Rawayana) tan insultante y despreciativa, tan horrible, como Veneka no la embarró, la puso. Nunca nuestras mujeres han sido venecas, son venezolanas por su identidad, por su belleza, por sus valores, por su hermosura espiritual. Quiero ver frente a la canción Veneka que es un exabrupto, quiero que salgan poemas, mil canciones en defensa de la dignidad de la mujer venezolana», agregó.

Por otra parte, criticó a los opositores que se pintaron la boca de rojo en las protestas de este domingo, que exigían a la CPI «interceder» por Venezuela.

«Si tu odias y no te quieres sanar y vivir engañado por el oposicionismo allá tú», señaló Maduro, al tiempo que pidió a la líder opositora, María Corina Machado que dejará de «hacer daño y conspirar contra Venezuela.

#1Dic #Declaraciones @DarvinsonRojas: Nicolás Maduro, calificó «insultante» y «horrible» la canción «Veneka» de Rawayana y Akapellah. pic.twitter.com/adRgPZ2MdW «Las mujeres de Venezuela se les dice venezolanas, no son venecas, no son venecas», enfatizó. — Reporte Ya (@ReporteYa) December 1, 2024

CAROLINA TEJERA TAMBIÉN HABÍA CRITICADO A «VENEKA»

Ya la actriz venezolana Carolina Tejera había encendido la polémica en redes sociales, luego de criticar duramente ‘Veneka’, asegurando incluso que es «despectiva».

«Hay un ritmo nuevo que acaban de sacar que se llama ‘Veneka’. Bueno, les voy a decir una cosa: yo no soy veneca. Y quiero aclararlo aquí delante de todo el mundo, delante de todos los latinos», expresó en un video subido a su cuenta de Instagram.

La también empresaria insistió en que ella no es «veneka», sino venezolana a «mucha honra». «Me siento orgullosísima de ser venezolana», acotó, al tiempo que hizo mención a que usaron la palabra «veneca» para discriminarla cuando iba al colegio. «Ustedes saben que esa palabra es totalmente despectiva», continuó Carolina Tejera.

La también exparticipante de ‘Top Chef VIP’ indicó que a pesar de no estar de acuerdo con el tema, «cada quien hace de su vida lo que le dé la gana». «Pero, sinceramente, me parece una deshonra, me parece una falta de respeto», siguió profiriendo críticas.

«NO IMPACTA ALGO POSITIVO»

Tejera no se detuvo en sus críticas contra esa pieza musical, al referirse a que no aporta algo «positivo».

«Yo no sé qué está pasando en el mundo. Algo hay en la comida, señores, porque no puede ser que la gente está enloqueciendo, que la gente no pueda hacer algo productivo, que impacte algo positivo», añadió sobre ‘Veneka’.

«Veneca tiene una historia muy larga, de atrás. Viene de los colombianos, que nos dicen venecos. Eso se empezó a regar… Entonces nunca voy a utilizar una palabra despectiva. La gente apoya cosas que no investiga. Antes de apoyar algo, investiguen un poquito, por favor», finalizó antes de despedirse.

Por supuesto, su polémica opinión no pasó desapercibida y recibió críticas en los comentarios. «Se ofenden con veneka y le ponen mayonesa a las caraotas», «Estás picada porque no te llamaron para el video», «Esta jeva le lleva la contraria al universo entero», fueron algunos de los comentarios.