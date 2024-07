El candidato presidencial de la Unidad, Edmundo González Urrutia, fue objeto de insultos y acoso este sábado, por parte del personal de la aerolínea estatal venezolana Conviasa, cuando se disponía a viajar al estado Barinas para un acto como parte de su campaña electoral.

En un video difundido en redes sociales, uno de los encargados dentro del aeropuerto le pregunta a González Urrutia si no siente «vergüenza» luego de que les decomisaran un avión de Emtrasur.

Pese a que la oposición no tuvo nada que ver con el decomiso de la aeronave, el empleado de Conviasa insiste en achacárselo al candidato presidencial.

«Somos venezolanos, nos duelen nuestros bienes. Es injusto que nos quitaran ese avión. Que lo hayan destruido en Estados Unidos», prosigue.

No obstante, el acoso no acabó allí. Ya en el avión con destino a Barinas, la azafata continuó el asedio a Edmundo González. «Por culpa de las sanciones mi esposo por poco pierde el empleo junto a mil trabajadores más. Yo siendo usted no viajara aquí. Si eres descarado vale, viajando en un avión del gobierno», prolongó la mujer.

Pese a los descalificativos, González Urrutia mantuvo la compostura y no cayó en provocaciones.

Cabe recordar que a pesar de la postura política de los empleados de la aerolínea, esta no pertenece al chavismo, sino al Estado venezolano. Es decir, en caso de un cambio, de gobierno, la empresa seguiría operando bajo la nueva administración.

#Venezuela | EN VIDEO: Personal de aerolínea estatal acosó e insultó a Edmundo González cuando viajaba a Barinas 📹 Videos: Jesús Medina Ezaine pic.twitter.com/FdCYPpGTU3 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) July 6, 2024

OTROS ABUSOS CONTRA LA OPOSICIÓN

El partido Vente Venezuela denunció a través de las redes sociales que la líder opositora María Corina Machado y su equipo sufrieron un nuevo contratiempo, más temprano este sábado, luego de que quitaron la luz de una estación de servicio en la ciudad de San Carlos, estado Cojedes, para, supuestamente, impedir que surtieran gasolina.

Según testigos del hecho y miembros del equipo de campaña de Machado, el corte del suministro eléctrico se produjo de manera repentina y afectó exclusivamente a las áreas cercanas a las estaciones de servicio que ella y su comitiva planeaban utilizar.