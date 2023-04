EN VIDEO | Tarek Saab sobre posible investigación a El Aissami: “No voy a autotubearme”

El fiscal Tarek William Saab fue interrogado este miércoles, 5 de abril, sobre una posible investigación en contra del exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, pero optó por no brindar detalles al respecto.

Saab brindó una rueda de prensa desde la sede del Ministerio Público y fue cuestionado sobre las investigaciones de corrupción. Sin embargo, aclaró que no dará información sobre la hipotética vinculación de El Aissami.

“En relación con futuras investigaciones en marcha, me he caracterizado por no adoptar opinión. Como dirían ustedes en el medio periodístico, no voy a autotubearme en eso”, dijo Saab a los periodistas.

#5Abr | El fiscal general Tarek William Saab, se pronunció ante las recientes averiguaciones por caso de corrupción en distintos entes del estado. Aseguró que sólo hablará de los que están siendo investigados hasta ahora. pic.twitter.com/KlYGlttnWh — Caraota Digital (@CaraotaDigital) April 5, 2023

El fiscal subrayó que ha comunicado sobre los 51 detenidos relacionados con varias tramas de corrupción. “Por tanto, no quiero adelantar información sobre ningún nombre en particular”, agregó Saab.

¿DÓNDE ESTÁ EL AISSAMI?

Tras su renuncia al Ministerio de Petróleo, Tareck El Aissami se ha mantenido en silencio sobre las tramas de corrupción. En primera instancia, afirmó que colaboraría en las investigaciones, pero no se ha pronunciado desde entonces.

La periodista Ibéyise Pacheco aseguró el viernes que El Aissami “ha estado preso desde el día uno”. Por tanto, señaló que estaba bajo custodia en Fuerte Tiuna, pero luego lo sacaron del lugar y no se conoce su paradero.

“Lo cierto es que a Tareck El Aissami lo sacaron de su casa, donde permanecía bajo custodia en Fuerte Tiuna. Hasta ahora se desconoce su destino”, dijo Pacheco.

Por su parte, Rafel Isea, exgobernador chavista del estado Aragua, confirmó que “removieron” a El Aissami de su vivienda en Fuerte Tiuna “hacia un destino desconocido”. “Crecen los rumores de que será presentado a los tribunales”, agregó.

El Aissami presentó su renuncia el 20 de marzo, tras casi tres años al frente del Ministerio de Petróleo. Según las investigaciones, funcionarios públicos y empresarios malversaron miles de millones de dólares durante su gestión.