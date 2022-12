EN VIDEOS | Así fue el fuerte incendio que se registró la noche de este 26Dic en la refinería Cardón

Este lunes en horas de la noche se registró un fuerte incendio en un área de la refinería Cardón que forma parte del Complejo Refinador de Paraguaná en el estado Falcón.

El personal de bomberos y técnicos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) acudieron al lugar y controlaron las llamas.

Carlos Pérez Ampueda, viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, informó que no hubo heridos a causa del incendio. Además, las operaciones continuaron sin mayores retrasos en la producción.

"Confinada para su extinción, sin posibilidad de propagación. No se reportan heridos ni lesionados", puntualizó.

Las llamas iniciaron en una laguna de residuos ubicada cerca de un mechurrio (quemador de gases residuales) de la refinería. No obstante, el fuego no se extendió hacia otras áreas, por lo que no causó mayores daños.

A través de redes sociales, varios usuarios compartieron videos en los que se observaba una larga columna de humo negro en un área de la refinería.

Por los momentos, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) no ha emitido un comunicado oficial acerca de este nuevo incidente en una de sus instalaciones.

"El incendio está confinado. Son desechos cerca del mechurrio (los que se incendiaron), y ya está controlado", resaltó una fuente que no quiso ser identificada.

La refinería Cardón, con capacidad de procesar 310.000 barriles por día, reinició este mes su unidad de Craqueo Catalítico Fluidizado, clave para la producción de gasolina, luego de un año de paralizada.

