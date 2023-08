Encontraron a tres pescadores desaparecidos en La Guaira, sobrevivieron comiendo pescado crudo y rindiendo el agua

Los organismos de búsqueda localizaron el martes, 8 de agosto, a tres pescadores del peñero Popeye VIII, quienes estaban desaparecidos desde la semana pasada cuando salieron de La Guaira.

Medios regionales precisaron que unos pescadores encontraron a los desaparecidos a las 4 de la tarde. Tras varias horas de navegación, llegaron en la madrugada de este miércoles a la Playa Verde de Urimare.

#PulsoRegional #LaGuaira #9Agosto La madrugada de hoy fueron encontrados con vida los 3 pescadores de la embarcación POPEYE 8, desaparecidos desde el viernes 4/08/23 en La Guaira. Vía: @LaTuristaKAM Video: Cortesía pic.twitter.com/USmueSJ57x — 🟣Qué Pasa en Venezuela (@QPEV_) August 9, 2023

Los tres pescadores, identificados como Ernesto Ruiz, Yesier Zapata y Eduard Ortega, fueron trasladados hasta un centro de salud en Pariata, en donde recibieron atención médica.

“El martes en la tarde ya me había dado por vencido, ya no teníamos fuerzas para estar sentados, nos caíamos (…) Si no nos hubieran rescatado ayer, hoy quizás no estaríamos aquí”, dijo Ruiz, capitán del peñero, a La Verdad de Vargas.

PESCADORES EN ALTA MAR

Los pescadores fueron localizados a 90 millas náuticas (166 kilómetros) al norte de La Guaira, en aguas internacionales. Los tres tenían deshidratación y quemaduras por la exposición al sol, pero están en buen estado de salud.

El capitán precisó que quedaron a la deriva cuando el motor del peñero sufrió una falla. Sobrevivieron comiendo pescado crudo y rindiendo la poca agua potable que tenían a bordo, mientras esperaban que alguna embarcación los viera.

“Tratamos de llamar por teléfono para avisar que estábamos en emergencia, pero no había señal y no teníamos un radio tampoco. Esto es algo con lo que el gobierno nos puede ayudar”, dijo el capitán.

Para Ernesto Ruiz, las autoridades deben proporcionar a los pescadores radios para utilizar en casos de emergencia. “Se los pagamos por partes, pero un radio es fundamental para realizar nuestro trabajo”, insistió.