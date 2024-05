﻿ Enrique Márquez ahora le responde a Capriles: "No me siento un obstáculo"

El candidato presidencial Enrique Márquez respondió este jueves a la petición que le hizo Henrique Capriles para que apoye la candidatura de Edmundo González Urrutia en las elecciones del 28 de julio.

«Yo respeto mucho a Henrique Capriles, he trabajado mucho tiempo con él y entiendo su planteamiento. Lo entiendo perfectamente porque me parece un planteamiento preocupado por el país, por la oposición», indicó.

Sin embargo, Márquez le expresó a Capriles: «Ten confianza que las cosas van a ir muy bien. Yo he dicho que no soy un obstáculo y no lo soy, no me siento así», dijo.

Destacó que él está para «apoyar o ser apoyado» por lo que si tiene que tomar una decisión lo hará.

«Ahí veremos lo necesario en el tiempo para garantizar que Venezuela tenga un cambio político que es lo que todos queremos; tanto Capriles como yo, queremos lo mismo, una Venezuela que renazca», expresó.

Enrique Márquez: Yo respeto mucho a Henrique Capriles, he trabajado mucho tiempo con él y entiendo su planteamiento, lo entiendo perfectamente porque me parece un planteamiento preocupado por el país, por la oposición. Yo le diría: “ten confianza que las cosas van a ir muy bien”.… pic.twitter.com/jgmIGYOmwt — El Político (@elpoliticove) May 23, 2024

EL MENSAJE DE CAPRILES A ENRIQUE MÁRQUEZ

El dirigente político, Henrique Capriles, pidió a los candidatos Enrique Márquez y Benjamín Rausseo que se unan a la candidatura presidencial del representante de la Plataforma Unitaria.

«Yo les diría apoyen a Edmundo. A Enrique Márquez lo conozco y no entiendo por qué sigue en esta carrera. Y Benjamín Rausseo no es político, pero su equipo tiene que ver lo que está pasando en este proceso electoral, el Conde es una figura popular en el país y también debe ver lo que está pasando, pero cada quien tiene derecho y argumentará», expresó en entrevista con Román Lozinski en Éxitos.