Entre críticas y "reivindicación indígena", habló creador de polémica obra de Guaicaipuro en la autopista

En medio de las críticas que ha recibido su obra "Gran Cacique Guaicaipuro" en la autopista Francisco Fajardo, el ingeniero civil y escultor, Juan Rodríguez, aseguró que se trata de una "reivindicación indígena y no brujería".

"La obra Gran Cacique Guaicaipuro es ingeniería viva. Está construida sobre una estructura capaz de soportar 25 toneladas y la obra solo pesa 7,5. Tiene pararrayos, protección de vientos y es antisísmica", expresó.

Durante una entrevista ofrecida a la periodista Vladimir Villegas, Rodríguez comentó que la obra no es costosa porque está construida con hierro reciclado y la pintura es automotriz con sellador para asegurar la durabilidad.

"Algunas personas han hablado sandeces de la obra Gran Cacique Guaicaipuro. Hay gente que dice que por qué con ese dinero no arreglan un hospital. Esa obra está construida con material reciclado, lo que se invirtió no da para arreglar un hospital", manifestó.

LA OBRA GRAN CACIQUE GUAICAIPURO "NO ES BRUJERÍA"

Destacó que la obra Gran Cacique Guaicaipuro "es una reivindicación de nuestro ancestros que comenzaron a luchar contra los españoles y de la descolonización".

En ese sentido, rechazó los comentarios de muchos caraqueños que dicen que es brujería.

"He escuchado comentarios que asocian la obra Gran Cacique Guaicaipuro con la brujería. Esta obra no es brujería, es cultura de nuestros indígenas. Los petroglifos no son brujería. Era la escritura de nuestros aborígenes en el pasado", sostuvo.

Espectácular Obra del Artista Escultor Ing. Juan José Rodríguez, dando identidad a la "Autopista Gran Gacique Guaicaipuro - Jéfe de Jéfes". Enmarcados en el Plan Caracas Patriota, Bella y Segura puesto en marcha por el Presidente de la República @NicolasMaduro. pic.twitter.com/2N0WbOcLsf — javier galindo (@javipbarsa) July 5, 2022

Sin embargo, Juan Rodríguez señaló que en algunos comentarios que ha escuchado de los caraqueños el humor está presente.

"A veces me da risa porque dicen que la obra Gran Cacique Guaicaipuro se parece a Mazinger Z. El venezolano siempre con su alegría", dijo.

El escultor indicó que la obra fue financiada por Petróleos de Venezuela y está próxima a ser culminada. Además, pidió respeto por su trabajo.

"Yo estoy muy claro que no soy Picasso ni soy Cruz-Diez (...) el arte no es hacer simplemente algo perfecto. El arte es hacer y desmontar la realidad según cada autor y hay que respetarlo", afirmó.