"Es totalmente falso": Desmienten posible desbordamiento del Lago de Valencia

Un grupo de rumores falsos comenzaron a circular en los últimos días en redes sociales, acerca de supuestas tragedias ante las lluvias. Uno de los más divulgados lo publicó la cuenta VenezuelaTock en TikTok, alertando sobre un posible desbordamiento del Lago de Valencia.

De igual forma, a través de WhatsApp varias personas han compartido mensajes similares. Estos textos tienen en común que no son de una fuente confiable.

¿QUÉ DICE EL MENSAJE FALSO?

"Atención, atención, a todos los ministros que se activen porque vamos a tener, lo más probable una emergencia. El Lago de Valencia está apunto que se desborda. Es bueno no estar por esa zona porque está apunto de desbordarse. No es cuento, no es juego, es una realidad. Si eso se desborda va a ser de gran magnitud las pérdidas humanas y materiales. Acuérdense de tener algunos insumos para llevarlos también a Tejerías. Estamos en emergencia. Van a parar el tránsito hacía Maracay y Caracas, porque está apunto de desbordarse el lago. Vamos a pedirle a Dios que no suceda nada de esto pero estamos colapsándonos con estas lluvias", dice parte de el mensaje falso que está siendo divulgado.

Como respuesta, equipos de rescate y seguridad se acercaron al lugar para comprobar tal información. Al llegar al lago constataron que es "totalmente falso y no hay amenazas de que se desborde", informó Noticias24 Carabobo.

Ante este tipo de mensajes, hicieron un llamado a los ciudadanos a no compartir este tipo de informaciones falsas. En este aspecto, señalaron que la atención debe estar en los lugares que realmente requieren de la ayuda de todos.