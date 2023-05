«Es un engaño total»: Abogada chavista rechaza aumento de Maduro y asegura que viola la Constitución

Los recientes anuncios realizados por Nicolás Maduro en el marco del 1 de mayo no solo han generado rechazo en la población venezolana y la oposición en el país. Es que dentro de sus propias filas aseguran que el aumento es «un engaño total».

Fue precisamente la abogada chavista y exvicepresidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional Constituyente, María Alejandra Díaz, quien criticó las medidas de Maduro.

«No hay un aumento del salario real, lo que hay es una bonificación de cestaticket. El bono de guerra económica además sufre una rebaja porque hasta el mes pasado estaban pagando 44 dólares. Ahora resulta que está en $20. Es decir, le restaron 24 dólares», comentó.

Destacó que, a pesar de que Maduro aumentó el cestaticket, los pensionados y jubilados «quedaron fuera de ese beneficio».

«Más de cinco millones de venezolanos, que dependen de la administración pública, no van a recibir aumento», expresó.

María Alejandra Díaz acotó que en principio se dijo que era por «el ataque multiforme de las medidas coercitivas unilaterales. Ahora cambia el relato y no son las medidas coercitivas unilaterales, es decir, las sanciones. Ahora es la corrupción, es decir, ya no es el bloqueo, si no es el saqueo que le han hecho a nuestro país».

María Alejandra Díaz se pronuncia sobre los anuncios que dio Nicolás Maduro en el día del trabajador y denunció que el aumento del cestaticket y del “bono de guerra” son “un engaño total” a los trabajadores. pic.twitter.com/tKYTzaD5Cr — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 2, 2023

Asimismo, denunció que este aumento viola la Constitución, la Ley Orgánica del Trabajo “y todo lo logrado, luchado, sudado en sangre, sudor y lágrimas del pueblo venezolano”.

«También tienen el tupé de acabar con las contrataciones colectivas y demostrarnos como un avance la bonificación sin incidencias salariales, prestaciones, en vacaciones y en utilidades, de esos supuestos bonos y qué indexado, porque no hay tal indexación. Es un engaño total al pueblo venezolano“, sentenció.

Vale recordar que Nicolás Maduro anunció este lunes, 1 de mayo, el aumento del cestaticket a 40 dólares y este estará indexado a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV), de manera que su valor en bolívares fluctuará mensualmente.

Ante esto, detalló que los trabajadores públicos venezolanos recibirán 70 dólares al mes, más su salario. Es decir, $40 del cestaticket y $30 del bono de guerra económica, que es pagado a través del Sistema Patria.