¿España extraditará a Rebeca García y a su hermano? Esto es lo que se sabe

El periodista Román Camacho reveló que las autoridades españolas están evaluando la extradición de los hermanos Rebeca y Francisco García tras su detención por una alerta de Interpol de Venezuela.

Camacho confirmó que ya Venezuela recibió la notificación que ambos quedaron privados de libertad. Sin embargo, señaló que estos hermanos con nacionalidad española están haciendo todo lo posible para evitar la extradición.

«Todo esto parte de la matriz que ellos comenzaron a manejar una vez detenidos. Y es que afirman que todo esto es parte de una campaña de acoso en contra de su familia por parte del gobierno porque son opositores«, aseguró en entrevista para Shirley Varnagy en Onda.

El experto en sucesos señaló que si el caso lo manejan como persecución política podrían anular la extradición. «Pero, hay suficientes pruebas que tumban esa teoría que la defensa quiere alegar en España».

Mientras que si todo procede de acuerdo a lo previsto, para la semana que viene los hermanos ya estarían camino a Venezuela. «Este proceso podría tardar entre 48 a 72 horas dependiendo de la gravedad de los delitos».

«El protocolo queda en manos de las autoridades españolas, solo queda esperar a que se proceda con la extradición según lo que ellos estimen», reiteró

NO SE SABE EL NÚMERO DE VÍCTIMAS

Por otra parte, Camacho señaló que aún no se sabe a ciencia cierta el número de personas acosadas por estos hermanos. Lo único que se tiene son las denuncias que han hecho públicas las propias víctimas. «En el caso de Rebeca García se presume que hay al menos 10 personas que han sido acosadas por ella».

«Por parte de Francisco, lo que hacía era tomar fotografías de mujeres y niños y subirlas a sus redes y se respondía él mismo, un comportamiento inusual. Pero comenzaba a acosar como en el caso del influencer Gianpiero, asistió a su campamento, él después intentó contactarlo, le declaró su amor por correo y le mandó más correos», añadió.

«Se habla de que Francisco acosó a más personas, pero por los momentos solo se sabe lo de Gianpiero. La fiscalía lleva adelantado este caso por lo que toca esperar que avancen las investigaciones para que finalmente se sepa cuántas víctimas hay realmente», prosiguió.

LA SALIDA DEL PAÍS DE REBECA Y FRANCISCO GARCÍA

Camacho señaló que cuando empezaron a salir las denuncias, su madre los ayudó a salir del país el 16 de abril. Como la mujer trabaja en una agencia de viajes y ellos tienen nacionalidad española no tuvieron problemas.

Asimismo, señaló que en situaciones normales, los conocidos por estos hermanos y compañeros de trabajo de su madre nunca tuvieron ninguna queja. «Las personas le tienen mucho cariño, dicen que son inteligentes y educados, pero tienen estos episodios que quizás se deban al abuso de sustancias o por su condición psiquiátrica».

La propia madre de Rebeca García ha acudido a las redes sociales para exponer lo que ha vivido desde hace 10 años. La mujer dice que sus hijos requieren ayuda de un profesional.

En este sentido, Camacho señaló que es poco probable que terminen en la cárcel al llegar a Venezuela. «Los trastornos ya han sido comprobados. En tal caso podrían es recibir ayuda psiquiátrica y tendrían que cumplir con un tratamiento».

¿POR QUÉ NO HUBO JUSTICIA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS?

Varias víctimas dijeron que llevaban más de 7 años recibiendo acoso por parte de Rebeca. Sin embargo, se juntaron una serie de factores que evitaron que estas personas tuvieran justicia cuando acudieron a las autoridades.

«En el caso de Rebeca, ella llegó a acercarse a sus víctimas pero no de manera física, solo se acercó a sus carros, a sus casas pero no hay denuncia de agresión física por lo que no hay un procedimiento penal», detalló.

Asimismo, señaló que las víctimas cometieron un grave error.

«Lo que sucede con las policías municipales es que si el acoso no ocurre en flagrancia no pueden hacer mucho al respecto. En casos de acoso, amenazas, la víctima tiene que dirigirse es al Ministerio Público, que es el que va a hacer todos los trámites y solicitar la colaboración de un organismo de seguridad, ya sea el Cicpc o algún otro y actúan«, expresó.

De igual forma, aclaró que si la víctima va directamente al Cicpc, también le van a pedir una flagrancia o lesiones.

«Ese fue uno de los errores de las víctimas que iban a las policías municipales, Cicpc, pero no al Ministerio Público», aclaró.

Para finalizar, resaltó que con este caso queda en evidencia que algunas leyes venezolanas deben ser reformadas. «En el caso de mujer a mujer, el acoso no está tipificado».