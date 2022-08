Estadounidense detenido en la Dgcim intentó quitarse la vida, utilizó una sabana

La abogada y defensora de derechos humanos, Tamara Suju, informó que un ciudadano estadounidense detenido en Venezuela intentó quitarse la vida en una celda de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

"Me llega información sobre intento de suicidio de uno de los rehenes norteamericanos, preso político de Maduro, Jerrel Lloyd Kenemore; quien atentó contra su vida utilizando una sabana en su celda en la casa de los sueños de la Dgcim el fin de semana", indicó.

A través de su cuenta en Twitter, Suju comentó que Jerrel ha sido víctima de "torturas psicológicas y tratos cueles".

Además, denunció que el hombre, de 52 años de edad, ha estado incomunicado en un celda oscura. "Él está detenido como parte del plan criminal del régimen para intercambio, solo por ser estadounidense".

La agencia The Associated Press (AP) informó el mes pasado que Kenemore y otros dos estadounidenses fueron detenidos a principios de año, "acusados de cruzar ilegalmente a Venezuela y de otros delitos no especificados".

Según denunciaron familiares, Matthew John Heath, un exmarine estadounidense acusado de "terrorismo" por la Administración de Nicolás Maduro también intentó en junio quitarse la vida en su celda en la Dgcim, reseñó la Voz de América.

Días después, una delegación de la Casa Blanca, integrada entre otros funcionarios por Rogers Carstens; enviado presidencial especial para asuntos de rehenes, visitó Caracas. De acuerdo a lo dicho por el propio Maduro, era para dar “continuidad” a las conversaciones iniciadas en marzo; cuando una misión encabezada por Juan González, asesor del presidente Joe Biden, viajó a Venezuela para abordar aspectos de “seguridad energética”.