Estas serían las razones por las que no se reanuda el diálogo en México entre chavismo y oposición

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y el chavismo estarían a nada de reanudar oficialmente el diálogo de México; sin embargo, según el periodista Vladimir Villegas, desde el gobierno de Nicolás Maduro no aceptan el levantamiento de inhabilitaciones, lo cual mantendría estancada la reactivación del proceso.

«Las negociaciones de la oposición con el gobierno de Nicolás Maduro no se han reanudado formalmente porque este no acepta exigencias de la Plataforma Unitaria Democrática transmitidas a Noruega», explicó Villegas en Twitter (X).

Hizo mención a las peticiones opositoras de que queden sin efectos las inhabilitaciones y que no se inhabilite a nadie más.

Villegas también hace énfasis en otras exigencias de parte de la oposición a las cuales se niega el chavismo. Una sería que se establezca la fecha de elecciones presidenciales y regionales. Además «que se resuelva el registro electoral para votantes en el exterior».

Sin embargo, reiteró que la «piedra de tranca» sería el tema de las inhabilitaciones, en especial la de María Corina Machado.

«En el gobierno no hay ambiente, al menos por ahora, para habilitar a María Corina Machado. Mucho menos luego del anunciado respaldo de Leopoldo López y Voluntad Popular», reveló.

— Vladimir Villegas (@Vladi_VillegasP) October 15, 2023