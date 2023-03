Estas son las medidas que se deben aplicar para romper la espiral inflacionaria en el país, según un experto

El economista, Pedro Palma, aseguró que mientras el chavismo no promueva la inversión y la producción nacional, la inflación va a seguir consumiendo la capacidad de compra de los venezolanos.

Palma destacó que cada vez que el Gobierno inyecta bolívares a la economía a través de bonos, el resultado es el mismo. Los ciudadanos salen a comprar dólares, lo que genera más devaluación en la moneda local.

«El Gobierno está entrampado. La única forma de romper ese espiral es incrementando los niveles de actividad económica, la producción, estimulando una diversificación de la económica, destrabando la actividad económica y sobre todo bajando la presión inflacionaria de forma sustancial. Mientras la inflación sea tan alta, ese efecto se va a mantener», señaló en entrevista con Román Lozinski en Éxitos.

No obstante, advirtió que el Gobierno no tiene instrumentos para reducir la inflación a corto plazo. «Esto es consecuencia de las malas políticas económicas que se han aplicado en Venezuela durante los últimos años».

Por otro lado, alertó que el tan ansiado aumento de sueldo mínimo solucionará muy poco en el país. Esto se debe, a que solo alimentará al espiral de la inflación que merma cualquier posibilidad de mejora en la capacidad adquisitiva de los trabajadores públicos.

NO HAY CONFIANZA

Para solventar esta situación, el experto consideró que primero es necesario fomentar un escenario en el que las inversiones sean promovidas por el Estado.

«La inversión necesita un ambiente propicio para que se dé. Si tú lo que ves es la voracidad fiscal con impuestos que aniquilan cualquier margen de beneficio, hay temor de que el Gobierno va a imponer controles que los van a condenar a trabajar a pérdida. Que el Gobierno va a restringir la cantidad de dólares que se pueden obtener para comprar materia prima. Si hay un temor de que me pueden quitar la empresa, bajo esa circunstancia nadie invierte«, detalló.

«Esto es lo que se ha vivido en los últimos años en Venezuela. Últimamente se ha tratado de mejorar, no ha habido más nacionalizaciones, los controles de precios siguen, pero no se aplican. Yo no necesito que el Gobierno me prometa que no los va a aplicar, yo necesito es una política firme donde pueda confiar que el ambiente económico en que se va a desenvolver mi empresa es razonable«, prosiguió.

En este sentido, señaló que solo a través de esta serie de decisiones será posible aumentar la confianza para los inversores que quieran colocar su dinero en el país.

«Todo esto es sumamente esencial para controlar la inflación», concluyó.