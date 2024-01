﻿ "Esto se les va a revertir": María Corina dice que decisión del TSJ es el "peor error" que el chavismo ha cometido

La líder de la oposición María Corina Machado ratificó este lunes su lucha por restablecer la democracia en el país, a pesar de que la semana pasada el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó su inhabilitación.

«Yo tengo claro que Nicolás Maduro y su régimen están dispuestos a hacer lo que sea para impedir mi candidatura a las elecciones presidenciales. La quieren impedir porque es la candidatura que recibió el mandato de la gente en las urnas y que tiene el mandato de la gente hasta el final», indicó.

Rodeada de los líderes de diferentes partidos opositores, Machado reiteró que seguirá como candidata de la oposición, aunque no quiso explicar los próximos pasos a seguir.

«Los venezolanos votaron por mí porque nosotros vamos a derrotar a Nicolás Maduro y ellos lo saben. El origen de nuestro poder viene de la convicción de la gente noble y buena de un país que quiere vivir unido como nación, con dignidad, respeto y solidaridad con todos. La gente decidió que esto va a hasta el final, es una lucha espiritual, y el bien siempre triunfa sobre el mal«, comentó.

En ese sentido, descartó la posibilidad de elegir a un candidato que la sustituya. «El candidato sustituto es el plan para los que no quieren cambio y nuestro plan es el cambio. Obviamente Nicolás Maduro violó el acuerdo de Barbados y esto entra en una nueva fase de este proceso de negociación».

MARÍA CORINA MACHADO: COMETIERON EL PEOR ERROR

Por otra parte, Machado afirmó que el chavismo cometió un grave error al ratificar su inhabilitación política.

«Le dimos la oportunidad de cumplir su palabra en el acuerdo de Barbados y una vez más ellos incumplen los compromisos asumidos. Ni siquiera es una decisión arbitraria esto se llama delincuencia judicial y hay que llamar las cosas por su nombre», manifestó.

Destacó que la sentencia del TSJ del 26 de enero «es el peor error que han cometido hasta el día de hoy y sella la derrota de este sistema. No vamos a parar frente a esta arremetida, sino vamos a arreciar en los planes en los que ya estamos».

#29Ene | María Corina Machado afirmó que el chavismo cometió un grave error al ratificar su inhabilitación política: «Lo que hicieron el 26 de enero es el peor error que han cometido hasta el día de hoy y sella la derrota de este sistema», adelantó. Video: VPI TV pic.twitter.com/6l59HZ94Uv — Caraota Digital (@CaraotaDigital) January 29, 2024

«Yo no voy a anticipar cuáles van a ser nuestras acciones, a nadie, mucho menos al régimen. Prepárense porque esto se les va a revertir. No jueguen con la rabia de los venezolanos, porque la gente sabe que en este momento estamos discutiendo nuestro futuro. No pueden hacer elecciones sin mí. Aún no han entendido que van a perder y su mejor opción es negociar con nosotros, si lo han entendido muchos y nos los dicen. Muchas de las acciones de Maduro están dedicadas a sus propios grupos, para que no se nos acerquen, pero no lo pueden impedir», aseveró Machado.

En esta línea, le envió un mensaje directo a los organismos judiciales del país.

«La simpatía que las Fuerzas Armadas tienen hacia nuestro proyecto no tiene nada que ver con conspiración. Tiene que ver con las mismas aspiraciones de una institución que pueda ser respetada y donde puedan trabajar con dignidad al servicio de todos los venezolanos», detalló.

Además, le hizo una advertencia a las personas que estuvieron implicados en su inhabilitación. «Con esta decisión grotesca, el régimen arrastra a todos los magistrados a una sentencia que van a recordar toda su vida».

«Pero esa acción del régimen se convirtió en la gran palanca que despertó la rabia de un país y que la canalizó toda de cara al resultado del 22 de octubre y lo mismo está ocurriendo ahora, si ellos creen que declarar mi inhabilitación que lo sepan bien, declararon el fin de esta tiranía el 26 de enero porque la gente está clara y no se va a dejar arrebatar el mandato», asentó

LA PRESIDENCIA

La opositora expresó que al llegar a la presidencia «vamos a asegurarnos que la transformación comience de inmediato. Vamos a tener un estado al servicio de los ciudadanos. Todos vamos a ser iguales ante la ley, vamos a poder vivir bien y nadie nos va a volver a atropellar o amenazar».

María Corina Machado advirtió que espera que el chavismo cometa más acciones es su contra en las próximas semanas. No obstante, aseguró que cada uno está trabajando en la dirección correcta para vencer a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales.

«Nosotros promovemos el respeto y la confianza y por eso la base del chavismo se ha venido con nosotros y el régimen ha reaccionado. Tenemos que poner los pies en la tierra, hemos avanzado, pero falta mucho por hacer», acotó.

«Tenemos por delante un camino duro y empinado que estará lleno de obstáculos. Buscarán dividirnos, pero eso no lo podemos permitir. Maduro no va a escoger el candidato de la gente porque la gente ya eligió su candidato. Tenemos un mandato y lo vamos a cumplir», aseveró.

MARÍA CORINA MACHADO Y LAS NUEVAS ACCIONES

María Corina Machado aseguró que ya saben qué es lo que tienen que hacer a partir de ahora. «A ellos lo único que les queda es recurrir a la represión. Nosotros tenemos nuestras jugadas muy bien pensadas para superar una a una todas las trabas y les aseguro que se van a sorprender».

«A la comunidad internacional le pido que sumen sus fuerzas para garantizar que nosotros tengamos unas elecciones libres y competitivas. Que se le ponga la fecha ya a este proceso electoral con la candidatura que este pueblo eligió», dijo.

Aunque no quiso dar detalles de cuáles serán sus próximas acciones, adelantó que realizará una nueva gira por todo el país.

«Vamos a arreciar todas las actividades de organización. Yo voy a recorrer todo el país con ustedes y con todos nosotros, llevando esperanzas y líneas claras. Aquí todos saben lo que tienen que hacer. Crean todos en el poder de la gente, ahí está nuestra fuerza y con ello vamos a liberar Venezuela», comentó María Corina Machado.