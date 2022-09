"Estuvieron en una casa rezando el rosario", nuevos detalles sobre desaparecidos en La Grita

Juan Carlos Escalante, alcalde del municipio Jáuregui del estado Táchira, reveló que los religiosos desaparecidos en las montañas cercanas a La Grita estuvieron en una casa rezando el rosario hace unos días.

Durante una entrevista para la Voz de Los Andes, Escalante apuntó que los 16 desaparecidos estuvieron en una casa. En tal sentido, expuso que interactuaron con los dueños de la vivienda y rezaron juntos un rosario.

“Una persona les facilitó una casa para un retiro espiritual. La persona se acercó en una oportunidad y estaban rezando el rosario. Incluso los acompañó. El esposo de la dueña de la casa se acercó al sitio para llevarles algo y lo invitaron también a rezar el rosario”, indicó.

“Dijeron que siguieran rezando porque vienen situaciones difíciles”, expuso Escalante, quien no brindó más detalles sobre el encuentro. “Eso no es tan extraño”, acotó respecto al sombrío vaticinio de los religiosos y exhortó a no tener temor.

ESCALANTE: “NO SON UNA SECTA”

Ante los rumores respecto a la desaparición de las 16 personas, Escalante aclaró que no se trata de una secta. En ese sentido, expuso que son religiosos que están en constante oración y subrayó que no cometen ninguna ilegalidad.

“No se trata de una secta satánica o una secta. Es un grupo de oración que tiene sus creencias en un país que da garantías a la libertad de credo y religión. Están en permanente oración. Están rezando el rosario”, sostuvo.

Escalante insistió que no cometen un delito al orar o rezar un rosario. “Sino en que desaparecen y ponen a toda la ciudad y sus familias en una situación de zozobra”, añadió, a la vez que pidió a la ciudadanía que brinde información sobre el caso.

Tras la desaparición de 16 personas en una montaña del municipio, las autoridades se desplegaron en la zona. Presumen que se trataba de un retiro espiritual y buscan localizar a las personas, aunque aún no han dado con su paradero.