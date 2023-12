﻿ Expertos alertan que Venezuela cerrará el 2023 con la inflación más alta del mundo

Venezuela cerrará el año con la inflación más alta del mundo, superando al Líbano y Argentina, de acuerdo a las últimas mediciones de especialistas, indicando que la crisis económica se mantiene.

El economista José Guerra indicó que la inflación cerrará este con un 260,7%. Se trata de un aumento respecto al 2022, cuando fue de 240%, dejando claro que la situación inflacionaria en Venezuela no ha mejorado.

El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) explicó que Venezuela sigue siendo el país con mayor inflación en todo el mundo, a pesar de que en noviembre tuvo la cifra más baja desde hace siete años.

Los especialistas explicaron que la inflación no se debe exclusivamente a la política monetaria del chavismo. Se trata de una consecuencia de la contracción de la actividad financiera y de la disminución de la capacidad de compra por parte de los ciudadanos.

CRISIS POR LOS SUELDOS

El economista Carlos Ñáñez recordó que los ciudadanos tienen un salario mínimo inferior a los 4 dólares mensuales. En tal sentido, la caída en el poder adquisitivo de los sueldos, pensiones y jubilaciones también afectan la situación económica.

«Y en el presupuesto del año que viene solo se está contemplando un aumento del 10% en salarios y del 70% en bonificaciones que no tienen incidencia salarial», dijo Ñáñez, de acuerdo a Versión Final.

La inflación también se vio evidenciada en el panorama económico general. A pesar de que en 2022 la economía creció en un 10,9% y las expectativas para 2023 eran positivas, realmente hubo una caída del 1,7% este año.

El economista Guerra indicó que la economía no crecerá durante este año si no hay un incremento de capitales en moneda extranjera. Ante la inflación, el financiamiento en bolívares no es viable.