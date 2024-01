﻿ Expertos llaman a vacunarse por el «combo de COVID, influenza y virus sincitial»

La Sociedad Venezolana de Infectología y el médico Julio Castro exhortaron esta semana a la población a vacunarse, ante una aparente ola de casos de COVID-19, influenza y virus sincitial respiratorio (VSR).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta en América por el aumento de casos de enfermedades respiratorias en la región andina. En tal sentido, especialistas venezolanos llamaron a retomar las medidas preventivas.

«Se refieren a un combo de covid, influenza, virus sincitial respiratorio. Las que tiene vacuna son las dos primeras. Una de las recomendaciones principales es que las personas que tienen acceso pueden poner varias al mismo momento», apuntó.

Castro llamó a vacunarse contra la influenza y la COVID-19. Por su parte, en cuanto al VSR, señaló que solamente hay dosis para niños, mientras que hay una escasa disponibilidad de vacunas para las demás enfermedades.

CASTRO: «EN VENEZUELA NO SABEMOS»

El experto señaló que la situación actual es muy parecida a la de hace dos semanas. Sin embargo, Castro subrayó que en Estados Unidos «comenzó a haber descensos de la enfermedad respiratoria», tras un «franco ascenso» en el último mes.

«En Venezuela no sabemos porque no hay información epidemiológica confiable, no hay boletines, por lo que es difícil saber cuando llega al pico. Muy probablemente será en par de semanas», añadió en la entrevista con la periodista Shirley Varnagy.

Castro apuntó que la principal recomendación de vacunación es para personas mayores a los 60 años, con enfermedades cardíacas o inmunodepresión. Se trata de las personas más vulnerables a tener casos graves con enfermedades respiratorias.

El Ministerio de Salud activó a mediados de mes un mecanismo de «vigilancia epidemiológica» ante una nueva variante de COVID-19. Sin embargo, aseguró que no se ha registrado un aumento de casos en el país.