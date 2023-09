Exvicepresidenta de la Comisión de Primaria sugiere suspender el proceso del 22-Oct y lanza fuertes críticas

La exvicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), María Carolina Uzcátegui, sugirió este jueves que se debe suspender el proceso previsto para el 22 de octubre porque no están dadas las condiciones para que sea exitoso.

«No están dadas las condiciones para que la primaria se lleve a cabo como el país lo necesita el 22 de octubre. Este proceso no llena las expectativas que el país requiere, entonces la propuesta podría ser suspender, revisar y plantearse una nueva primaria porque no tenemos fecha de una elección presidencial y las condiciones actuales no son las más propicias», expresó en rueda de prensa.

Asimismo, indicó que luego de lo que se vio en 2014 con el fallecimiento de Hugo Chávez que se organizó una elección nacional en mes y medio, consideró que el CNE podría estar en capacidad de organizar unas primarias.

«Ya tenemos gran parte del trabajo adelantando, así que sí sería posible. Pero en Venezuela estamos acostumbrados a no reconocer cuando cometemos errores y nos salimos de las agendas, eso hay que cambiarlo; hay que hablarle con seriedad y responsabilidad a Venezuela. Yo sigo pensando que la primaria es un método idóneo para la selección de un candidato. Pero tal y como está planteado no es una solución«, dijo.

#7sep La ex vicepresidente de la Comisión Nacional de Primaria, María Carolina Uzcateguí, sugiere la suspensión de la primaria y llevar a cabo un nuevo proceso con el CNE. pic.twitter.com/1Pb5tGBe8i — Daniel Alvarez Rojas (@DanielAlvarezRo) September 7, 2023

LAS FALLAS EN LA PRIMARIA

Uzcátegui comentó que a 45 días de realizarse el proceso de primaria «nos encontramos con una situación que señala que pudiera haber demasiados tropiezos e inconvenientes».

«Lejos de ser un ejercicio para unificar a la oposición, la primaria se ha convertido en una puja de intereses particulares. Hoy el país no tiene claro si se va a escoger al candidato o a un nuevo jefe de la oposición para desviarnos de la vía democrática», manifestó.

Resaltó que el proceso tiene muchas fallas como por ejemplo el cronograma electoral. «Eso está diseñado para una primaria automatizada. Este cronograma dejó de ser efectivo para lograr el objetivo de unas primarias amplias e inclusivas», agregó.

#7sep La ex vicepresidente de la Comisión Nacional de Primaria, María Carolina Uzcateguí, denuncia irregularidades en el proceso de consulta de la oposición. Señala que su mayor preocupación es que no se haga la primaria y se sume otra decepción a la población venezolana pic.twitter.com/6bokV74lMl — Daniel Alvarez Rojas (@DanielAlvarezRo) September 7, 2023

Además, mencionó que 38 % de los centros de votación son casas de familias, locales privados. «Estas personas están siendo sometidas al escarnio público. He conversado con personas que dicen sentir temor sobre su integridad física. ¿Qué plan de contingencia está planteado si esto llega a pasar? Esto angustia. No podemos seguir diciéndole al país que genera más incertidumbre que certeza», aseveró.

Sobre cuántas personas pueden participar en la primaria, Uzcátegui respondió: «Según los cálculos nos permiten que un millón 200 mil personas puedan votar si todo el flujo se da correctamente. Con esa cifra no alcanzamos ni siquiera la participación tradicional en primarias que suele ser del 10 %», afirmó.

«Toda Venezuela debe hacerle una exigencia a los candidatos, las organizaciones, que nos elevemos más allá y nos planteemos una alternativa porque el 2024 es una posibilidad cierta de cambio político en el país», sentenció.

LOS INHABILITADOS

A su juicio, el error fue de origen porque se dejaron por fuera aspectos muy importantes. Por ejemplo, mencionó que «todavía el país no tiene respuesta sobre qué pasará si quien gana es un candidato inhabilitado o si es inhabilitado luego».

«45 días más tarde de mi renuncia los errores siguen siendo los mismos. Me parece el momento idóneo para levantar alertas. Hay tiempo para revisar», expresó.