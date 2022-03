Fallas eléctricas afectan desde tempranas horas a Baruta y Los Teques este 28Mar

Las fallas eléctricas siguen siendo el pan de cada día de los venezolanos. La mañana de este lunes, 28 de marzo, habitantes del municipio Baruta y de Los Teques, estado Miranda, se encuentran sin luz.

A través de Twitter, usuarios reportaron que en Baruta tienen hora y media sin energía eléctrica por lo que se ven perjudicadas sus labores cotidianas.

Entre las zonas que no cuentan con el servicio se encuentran Los Samanes, Santa Inés, Santa Fe y Las Minas.

El alcalde del municipio Baruta, Darwin González, informó en sus redes sociales que la situación ya fue reportada a las autoridades de Corpoelec.

Mientras, en la capital del estado Miranda tienen más de 11 horas sin luz afectando viviendas, comercios y oficinas.

14 horas sin Luz

Residencias miracielos Los Teques.

Dicen algunos chismosos que Venezuela se está. " arreglando ".

La gente si vive de fantasía Que arrechos

No faltará uno que me escriba NO LO CREOOO

— Edy Rondon (@nutricionedy) March 28, 2022