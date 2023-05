Familiares de venezolanos fallecidos en Texas piden ayuda para repatriar sus cuerpos: «Quiero sepultarlo como se debe»

La muerte de varios migrantes venezolanos en un trágico accidente automovilístico ha conmocionado a sus familiares y amigos, quienes buscan desesperadamente repatriar sus cuerpos para poder darles el último adiós.

Richard Bustamante, un oficial de policía que dejó atrás su carrera en busca de un futuro mejor, fue uno de los fallecidos en el accidente que tuvo lugar frente a un albergue migratorio en la ciudad de Brownsville, Texas. Su madre, Gloria Pérez, espera que el cuerpo de su hijo pueda ser traído a Venezuela.

De igual forma, extendió su llamado hacia las otras víctimas, cuyos cuerpos tampoco los han podido repatriar. En este sentido, señaló que merecen que los sepulten como corresponde.

“Uno no se imaginaba esto, que me le cortaran la vida así de rápido. Yo quiero que me lo traigan para sepultarlo como se debe y a los muchachos también, los familiares están muy consternados, todo lo que les pasó a ellos, jóvenes”, dijo Pérez a la Voz de América.

La familia de Bustamante no cuenta con los recursos necesarios para viajar a los Estados Unidos y, hasta el momento, ni las autoridades venezolanas ni estadounidenses se han comunicado con ellos. Sin embargo, están haciendo todo lo posible para que el gobierno de Nicolás Maduro pueda ayudarlos a repatriar el cuerpo de su hijo.

Gloria Pérez, madre de Richard Bustamante, pidió a las autoridades de Venezuela y de Estados Unidos ayuda para repatriar el cuerpo del joven de 26 años que murió en el trágico incidente registrado en #Brownsville, Texas. pic.twitter.com/hVclfhHXxj — Osmary Hernandez (@osmarycnn) May 9, 2023

Nelson Bustamante, el padre de Richard, no descarta que el conductor del vehículo que arrolló al grupo de migrantes, George Álvarez, haya estado bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes. De hecho, considera que el incidente podría haber sido un acto de terrorismo.

“En los videos yo lo veo como un atentado terrorista (…) Hubo terror en aquel momento”, manifestó desde su vivienda en la ciudad de Guanare, estado Portuguesa.

LOS MIGRANTES VENEZOLANOS

Augusto Mata y Elizabeth García, padres de Ender Mata, otro de los venezolano víctima del arrollamiento en Texas, solicitaron una visa humanitaria para poder acompañarlo. El joven permanece en la UCI del Valley Regional Medical Center.

«Queremos saber cómo obtener una visa humanitaria porque queremos estar con él para apoyarlo y ayudarlo en todo momento», dijeron.

Augusto Mata y Elizabeth García padres de Ender Mata venezolano víctima del arrollamiento en Texas, solicitan visa humanitaria para poder acompañarlo. El joven permanece en la UCI del Valley Regional Medical Center. Ayudemos con un RT una oración por él también ayuda 🆘 pic.twitter.com/aTyHWtZEJf — Esteninf Olivarez (@esteninf) May 10, 2023

Esta situación ha vuelto a poner los focos de atención en la difícil situación que muchos migrantes enfrentan al buscar una vida mejor en otros países. Ellos, como muchos otros latinos, ven en Estados Unidos una oportunidad para una vida más cómoda y para ayudar a sus seres queridos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela ha expresado su pesar por los acontecimientos registrados en Texas. En ese sentido, exhortó a las autoridades estadounidenses que investiguen en profundidad los hechos para esclarecer sus causas. Asimismo, pidieron descartar cualquier intencionalidad relacionada con prácticas de odio y xenofobia contra el pueblo venezolano.