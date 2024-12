Familiares denunciaron que 12 presos políticos intentaron quitarse la vida: «Vieron que era la única manera de acabar con esa tortura»

Familiares de presos políticos alertaron que hasta 12 de los privados de libertad han intentado quitarse la vida para «escapar» de la situación que están viviendo.

Estos hechos habrían ocurrido en el Internado Judicial de Carabobo, conocido como Tocuyito, según dieron a conocer en la vigilia realizada en la Plaza La Castellana, al este de Caracas.

“Hay personas que siguen sufriendo un desgaste en su salud física y emocional producto de la injusta prisión. Hasta 12 personas, recibimos la denuncia la semana pasada, de que hasta 12 presos en Tocuyito intentaron quitarse la vida porque vieron que es la única manera de salir y acabar con esa tortura que están viviendo”, alertó Diego Casanova, familiar de un preso político.

Durante el encuentro, los familiares de los detenidos postelecciones exigieron su liberación inmediata.

#1Dic #Caracas #ProtestaVzla

«Hasta 12 presos en Tocuyito intentaron quitarse la vida, porque pensaron que era la única manera de acabar con la tortura que están viviendo», pic.twitter.com/DwSOJAAMZj expresó Diego Casanova, familiar de un preso político, desde vigilia en Caracas -… — Reporte Ya (@ReporteYa) December 1, 2024

“Por ellos, porque no vamos a aceptar que nos entreguen unos cadáveres para enterrar, no vamos a aceptar recibir a nuestros familiares presos para enterrarlos, no. Antes vamos a luchar, sanos para que salgan libres, sanos como los metieron presos. Por eso pedimos que no nos abandonen”, expresó

En este sentido, reiteraron que se mantendrán en la lucha hasta reencontrarse con sus seres queridos en libertad.