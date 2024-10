Familiares desconocen paradero de más de 60 trabajadores de Pdvsa detenidos hace 10 días

Familiares de unos 65 trabajadores de Pdvsa Oriente denunciaron que están desaparecidos desde hace 10 días, luego de que el 9 de octubre los arrestaran y desde entonces, no han obtenido información de su paradero.

De acuerdo a un mensaje de uno de los allegados, difundido por el politólogo Nícmer Evans, tanto él como otros han ido a Fiscalía para solicitar información. No obstante, en la institución se encuentran con trabas.

«Buen día. Desde el día 9 de octubre se llevaron preso a más de 60 trabajadores de Pdvsa Oriente, entre ellos está mi hermano. Desde ese día no hemos podido saber nada de ellos. Vamos a Fiscalía y nos dicen que no es posible hacer denuncia por desaparición. Vamos a la policía y de igual forma nos dicen que no podemos denunciar», recalcó el demandante anónimo.

En ese sentido, precisó que no les dejan saber dónde están los trabajadores de Pdvsa Oriente. «No sabemos si están vivos, si comen o beben agua, si tienen ropa o si están siendo torturados por el régimen», acotó.

«PARECIERA QUE PDVSA SE LOS TRAGÓ»

El informante además reconoce que ya no tienen más ideas sobre qué hacer para obtener detalles sobre el estado y paradero de sus familiares. «Pareciera que Pdvsa se los tragó», dijo.

Asimismo, comentó que entre esos presos «hay mujeres también». «Ayer (viernes 18 de octubre) hicimos una protesta para saber dónde están y nos dirigimos a Fiscalía de igual forma. No nos permiten hacer denuncia, queremos saber dónde están», reiteró.

Adicionalmente, abogó porque se lleve a cabo una investigación porque «nosotros no sabemos qué pasa».

«Pero que nos digan dónde están. Hay niños que lloran a diario a sus padres y madres desesperadas. Por favor, ayúdennos», concluyó.