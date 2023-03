Fiscal confirmó allanamiento a Álvaro Pulido, socio de Álex Saab

El fiscal Tarek William Saab confirmó este martes el allanamiento a una propiedad del empresario colombiano Álvaro Pulido, uno de los principales socios de Álex Saab, quien está detenido en Estados Unidos por un caso de lavado de dinero.

Saab fue interrogado por el medio colombiano W Radio sobre el supuesto allanamiento a la casa de Pulido. En ese sentido, el fiscal confirmó la medida, pero subrayó que se hizo en el marco de la investigación por las presuntas tramas de corrupción.

“En esta fase, que es de inicio de una investigación con este cierre que se daría de la primera fase con la presentación de estas personas, se están haciendo muchos allanamientos que incluyen el que tú mencionas (Pulido)”, expuso.

Saab precisó que el allanamiento a Pulido, cuyo nombre real es Germán Rubio, es porque “hay experticias telefónicas y declaraciones que van saliendo a la luz”. “No se descartan órdenes de aprehensión”, agregó.

RELACIÓN DE PULIDO CON SU SOCIO

Igualmente, el fiscal precisó que las investigaciones no están vinculadas a Álex Saab, calificado como “diplomático” por el gobierno de Maduro. “Yo no estoy diciendo eso; todo eso lo estás diciendo tú. Yo no he dicho para nada que tiene que ver”, agregó.

Asimismo, Saab aclaró que todavía no se puede confirmar que procederán legalmente en contra de Pulido u otras personas. “Sería prematuro y temerario anunciarte que pudiera ocurrir con esta persona y con otras”, añadió.

El fiscal aclaró que ya anunciaron a las personas con órdenes de aprehensión y los detenidos, incluyendo a funcionarios y empresarios. “¿Un allanamiento qué implica? Una investigación en marcha”, reiteró.

Según Armando.Info, Pulido fue socio de Álex Saab en negocios que pusieron en marcha en Venezuela hace más de 10 años. Supuestamente, estarían vinculados a casos de lavado de dinero.

Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por la captura de Pulido, quien estaría relacionado con el posible lavado de 1.600 millones de dólares de venta de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).