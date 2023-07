Fiscales en EEUU retiraron cargos de narcoterrorismo contra Clíver Alcalá; se declaró culpable de delitos menores

Fiscales federales de EEUU retiraron los cargos de narcoterrorismo contra el mayor general Clíver Alcalá Cordones, quien a su vez se declaró culpable por delitos menores de «ayudar a una organización terrorista extranjera».

César de Castro, abogado de Alcalá Cordones, indicó que con los cargos originales «por los que ha estado detenido durante más de tres años desde su entrega voluntaria, enfrentaba una sentencia mínima obligatoria de 50 años de prisión si era declarado culpable. Ahora no enfrenta un mínimo obligatorio».

El documento de la resolución de los fiscales la difundió en redes sociales el periodista de AP, Joshua Goodman.

A Alcalá lo extraditaron de Colombia a EEUU a mediados de 2020 tras intentar derrocar a Nicolás Maduro en la denominada «Operación Gedeón».

La Fiscalía estadounidense acusó al mayor general de ser parte de la banda narcotraficante conocida como «El Cartel de Los Soles». Tales cargos por narcotráfico se introdujeron en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. No obstante, desde el momento de su detención, Clíver Alcalá se declaró inocente de ello.

Alcala’s Attorneys: “Under the original charges for which he has been detained for more than three years since his voluntary surrender, he was facing a mandatory minimum sentence of 50 years’ imprisonment if convicted…He now faces no mandatory minimum.” https://t.co/DjJ22hCOZz pic.twitter.com/XMeGvj094r

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) June 30, 2023