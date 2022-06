Freddy Bernal demandó a Laidy Gómez por $12 millones: "Alega daño moral"

La dirigente opositora, Laidy Gómez, informó que el actual gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, la demandó por 12 millones de dólares.

"Bernal alega que le causa 'daño moral' que le digan contrabandista", indicó en su cuenta en Twitter.

1) #2Jun #ATENCIÓN@FreddyBernal me DEMANDA por 12 MILLONES DE DÓLARES, alegando que le causa “daño moral” que le digan contrabandista. Dictan medida judicial sobre mi único patrimonio material. Venezuela no tonta, todos saben las intenciones de esta “demanda” pic.twitter.com/VEKGkpa0wc — Laidy Gomez (@laidygomezf) June 2, 2022

Asimismo, Laidy Gómez expresó que dictaron medida judicial sobre su único patrimonio material.

"Mis bienes son una merienda para ti Freddy Bernal, pero son el techo de mi única hija que tiene tres años apenas. Te metiste con mi vivienda principal que es inembargable, 'según las leyes venezolanas'. Esa es la justicia de tus tribunales. Venezuela no es tonta, todos saben las intenciones de esta 'demanda'", comentó.

FREDDY BERNAL PIDIÓ INVESTIGAR A LAIDY GÓMEZ POR "DESVALIJAR" LA GOBERNACIÓN DE TÁCHIRA

El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, pidió a los organismos judiciales abrir una investigación a la exmandataria de la entidad, Laidy Gómez, por supuestos hechos de corrupción.

A su juicio, la dirigente opositora dejó la gobernación "destruida y desvalijada" tanto en infraestructura como en recursos.

"¡Qué tú crees, señora Gómez, que se va a ir lisa! ¡No, no, no! Para eso existe la ley. Usted desvalijó a la Gobernación, usted es indolente. Yo pido a la Contraloría General de la República hacer las investigaciones al respecto, apegados al estado de derecho, y pido a la Fiscalía activarse", indicó Bernal de acuerdo a lo reseñado por el diario La Nación.

Destacó que Laidy Gómez "destruyó el patrimonio del Táchira" y que su deber es "velar y proteger los bienes del estado".

Ante esto, la exgobernadora del estado Táchira aseguró que todos sus discursos son para "amenazarla".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN TÁCHIRA | DICTAN PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAÍS A EXDIRECTORAS DE LA GOBERNACIÓN DE LAIDY GÓMEZ

"Gobernador está pasando liso en su gestión. Sus únicas alocuciones son para amenazarme haciendo el papel de contralor, fiscal, juez y policía. Señor Freddy Bernal por amor al Táchira gobierne. No hay luz, no hay agua, no hay gasolina, no hay gas", expresó.