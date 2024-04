Fuerza Vecinal apoyará a Ecarri en las elecciones: CNE no le habría permitido adherirse a candidatura de la MUD

La organización política Fuerza Vecinal no apoyará al candidato opositor, Edmundo González, y por el contrario cederá su tarjeta a Antonio Ecarri para las elecciones presidenciales del 28 de julio.

«Fuerza Vecinal decidió modificar su postulación para apoyar la candidatura de Antonio Ecarri (Lápiz)», informó el experto en temas electorales, Eugenio Martínez.

#23A 10:55pm Fuerza Vecinal decidió modificar su postulación para apoyar la candidatura de Antonio Ecarri (Lapiz) — Eugenio G. Martínez (@puzkas) April 24, 2024

A falta de un anuncio oficial, esta decisión ha sorprendido a varios ciudadanos.

¿EL CNE NO PERMITIÓ QUE APOYARAN A EDMUNDO GONZÁLEZ?

El periodista Vladimir Villegas aseguró que el movimiento de Fuerza Vecinal ocurrió para salvar su tarjeta.

«Sobre la decisión de Fuerza Vecinal, me cuenta una fuente que el sistema en el CNE no les abrió para adherirse a la candidatura de Edmundo González Urrutia. Intentaron apoyar a Enrique Márquez y éste no aceptó. Para salvar la tarjeta apoyaron a Ecarri», afirmó Villegas.

«10 alcaldes del partido andan rebeldes y no trabajarán por Ecarri sino por González Urrutia. Igual posición tiene el presidente de la FCU-UCV, Jesús Mendoza. Sigue la conmoción interna por lo ocurrido», añadió.

10 alcaldes de FV andan rebeldes y no trabajarán por Ecarri sino por González Urrutia. Igual posición tiene el presidente de la FCU-UCV, Jesús Mendoza. Sigue la conmoción interna por lo ocurrido . — Vladimir Villegas (@Vladi_VillegasP) April 24, 2024

Con esta decisión de Fuerza Vecinal, la candidatura opositora de Edmundo González contará con solo tres espacios en el tarjetón electoral. El primer espacio será el de la tarjeta de la Unidad. El segundo será el de Un Nuevo Tiempo, después de que el gobernador Manuel Rosales decidiera abandonar sus aspiraciones presidenciales. Por último, la tercera tarjeta de la oposición será la del partido Movimiento por Venezuela.

Sobre el ahora candidato de Fuerza Vecinal, Antonio Ecarri es un exconcejal y excandidato a la Alcaldía de Caracas, quien encabeza el partido Alianza Lápiz.