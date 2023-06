Fuerza Vecinal no participará en las primarias fue lo que dijo alcalde de Baruta Darwin González

El partido político Fuerza Vecinal confirmó este jueves, 22 de junio, que no participará en las primarias opositoras, aunque todavía no descarta lanzar un candidato propio para las elecciones presidenciales.

Darwin González, alcalde de Baruta y miembro del partido, aclaró que no participarán en las primarias. El argumento es que Fuerza Vecinal es una organización joven y no cuentan con un candidato nacional para postular.

“Hay que tener un sentido de la realidad. Somos un partido sumamente joven y la distribución del poder es muy local. Nos hemos concentrado en estar con las personas, pero nuestros liderazgos no son nacionales”, expuso a Unión Radio.

González apuntó que los líderes de Fuerza Vecinal son de carácter local y no tienen una cabeza a nivel nacional. “Nosotros no tenemos eso. No vamos a participar; simplemente no tenemos un candidato”, expuso.

¿FUERZA VECINAL A PRESIDENCIALES?

González sostuvo que no puede anticipar si participarán en las presidenciales, pero no lo descarta. En tal sentido, Fuerza Vecinal podría lanzar un candidato a estas elecciones, a pesar de no formar parte de las primarias.

Pocas horas después, Fuerza Vecinal confirmó que todavía no ha apoyado a ningún candidato opositor en las presidenciales. Respecto a las primarias, no descartó la participación y dicen que siguen “evaluando” la situación.

“Informamos que Fuerza Vecinal aún no ha decidido apoyar a ninguna de las opciones para candidato de la oposición a la elección presidencial del 2024. Continuamos evaluando todos los escenarios presentes en torno a las primarias”, expuso.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EXTENDIERON HASTA EL 24JUN LA FASE DE INSCRIPCIÓN PARA LAS PRIMARIAS

Las primarias opositoras están pautadas para el 22 de octubre y se pensó que el alcalde de El Hatillo, Elías Sayegh, sería el candidato de Fuerza Vecinal. Sin embargo, todo parece indicar que abandonó la campaña.

La Comisión Nacional de Primarias confirmó que las elecciones serán totalmente autogestionadas, tras la renuncia de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y ya hay varios candidatos inscritos para participar.