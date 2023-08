«Fui arrastrada por tres tipos», la denuncia viral de mujer que fue atracada a la vista de todos en Plaza Venezuela

Una internauta llamada Gilmar Aponte denunció este jueves que fue atracada por tres sujetos en Plaza Venezuela, en Caracas. El caso se hizo viral en las redes sociales e Internet quedó sorprendido con su historia.

“Hace poco menos de 1 hora fui robada a mano armada en Plaza Venezuela, justo en el mercado que está en frente de la parada de camionetas a Los Teques”, expuso Gilmar en su cuenta de Twitter (X).

Gilmar subrayó que el atraco ocurrió “a plena luz del día, a una hora en la que no puedes caminar de las personas que hay”. “Fui arrastrada por tres tipos a un huequito del mercado”, acotó la internauta.

Uno tenía un arma mientras uno revisaba mi bolso el otro me agarraba — 🌺💚 Gilmar Aponte 🏳️‍🌈 (@GilmarAponte) August 10, 2023

“Uno tenía un arma mientras uno revisaba mi bolso, el otro me agarraba”, recordó Gilmar. “Mientras me agarraba, el hijo de put# me metía sus manos en mi camisa. Me tocó como le dio la gana”, lamentó.

GILMAR: “ME SIENTO INDEFENSA”

La mujer aseguró que, además del robo, sintió que fue abusada sexualmente por los delincuentes. “Sentí que me violaban y créanme, es difícil recordar en este momento lo que te han enseñado”, añadió.

“Me siento más que indefensa, no solo no había un put# policía, es que quienes estaban al rededor miraban hacia los lados”, aseveró Gilmar, denunciando la nula ayuda de las fuerzas de seguridad o los testigos del robo.

Me siento más que indefensa, no solo no había un puto policía, es que quienes estaban al rededor miraban hacia los lados — 🌺💚 Gilmar Aponte 🏳️‍🌈 (@GilmarAponte) August 10, 2023

“Más allá de mi dinero robado, eso lo que duele, no puedo creer que viva entre entes que solo se mueven y no entre personas”, dijo. “No sé por qué me siento peor: si porque un tipo vulneró mi intimidad o porque nadie intentó hacer algo”, concluyó.

El hilo de Twitter ya cuenta con más de 100.000 visualizaciones y decenas de internautas se solidarizaron con Gilmar. Asimismo, exigieron a las autoridades tomar medidas para hacer frente a la delincuencia e inseguridad en el país.