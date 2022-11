Blyde adelantó que respeto a DDHH y condiciones electorales serán próximos temas a abordar en la negociación

El jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria, Gerardo Blyde, aseguró que las condiciones electorales y el respeto de los derechos humanos serán los próximos temas a abordar en el proceso de negociación en México.

Con respecto a los primeros acuerdos sociales firmados con la administración de Nicolás Maduro, aseguró que iniciarán en enero.

La Plataforma Unitaria de Venezuela acordó usar recursos bloqueados de Venezuela para tratar las emergencias por las lluvias y el hambre que pasan los venezolanos. Para ello, acordaron que el chavismo no administrará los fondos. En este sentido, agencias de la ONU serán las encargadas en desplegar los planes de ayuda social.

El jefe de la delegación resaltó que los recursos de la ONU harán procesos de licitación transparentes publicados en su página web.

"El próximo paso para el manejo de los recursos será la creación del fondo de la ONU y luego viene el proceso de licitación", añadió en entrevista ofrecida al Circuito Éxitos.

No obstante, pidió que no se generen falsas expectativas. "Con ese recurso no se puede generar grandes inversiones en materia eléctrica".

LA NEGOCIACIÓN Y EL RESTABLECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

Por otro lado, Blyde mostró su optimismo en cuanto a la posibilidad del restablecimiento de la democracia en Venezuela

"Hay una gran posibilidad de lograr acuerdos en materia política, institucional y electoral. Si eso se logra, renacerá una esperanza para que haya un cambio político en el 2024", acotó.

Blyde manifestó que el candidato presidencial que gane las elecciones primarias necesita condiciones justas para enfrentar al chavismo.

“Ahora es que viene un proceso de negociación fuerte que incluye los derechos humanos, los presos políticos”, dijo.

Además, le envió un mensaje a los críticos de la negociación.

“Si tienen otra fórmula, otro sistema, otra solución, échenle pichón. Muy fácil es duramente criticar y jamás proponer nada. Siempre destruir lo que otros tratamos de construir. Y no digo que no seamos falibles, somos falibles. Pero esto ha llevado horas de trabajo, días y meses de trabajo para llegar a este punto que nos permite avanzar hacia los presos políticos”, comentó.

Para finalizar, le restó importancia a la presencia de la esposa de Álex Saab, Camilla Fabri, en el proceso de negociación.

“Del lado nuestro también hay bastante gente que no es potable para la otra parte, pero tragan y negocian con nosotros”, argumentó.

La esposa de Saab es investigada por las autoridades italianas también por una causa de lavado de dinero, al igual que su marido.