Gobierno de Lula restablecerá relaciones con administración de Maduro a partir del 1Ene

Brasil restablecerá relaciones con la administración de Nicolás Maduro a partir del 1 de enero, afirmó este miércoles el futuro canciller brasileño, Mauro Vieira.

El próximo ministro de Relaciones Exteriores dijo que el presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, lo instruyó a restablecer las relaciones con el chavismo.

"Lo haremos el día 1 (de enero) enviando un encargado de negocios para reabrir la embajada y posteriormente nombrar un embajador", dijo Vieira en una breve rueda de prensa.

Vieira recalcó que restablecerá las relaciones "con el Gobierno que está elegido allá, el de Nicolás Maduro".

El Gobierno encabezado por el presidente Jair Bolsonaro reconoce como presidente legítimo de Venezuela al opositor Juan Guaidó desde 2019, lo que lo llevó a suspender sus relaciones diplomáticas con el chavismo.

El Gobierno de Bolsonaro también ha prohibido la entrada al país a miembros de la administración de Maduro, indicó EFE.

Debido a esa prohibición, Maduro todavía no ha podido ser invitado por canales diplomáticos. No obstante, el equipo de Lula no descarta que pueda acudir a la investidura, prevista para el 1 de enero.

Guaidó ha perdido apoyo en el último año, pero sigue contando con el reconocimiento de Estados Unidos. También cuenta con el reconocimiento de Paraguay, Ecuador, Guatemala, Uruguay y varios países del bloque europeo.

El presidente electo de Brasil, Lula da Silva, obtuvo esta semana la certificación de la justicia que le acredita como vencedor de las pasadas elecciones. Se trata de un requisito protocolario para que pueda tomar posesión el próximo 1 de enero.