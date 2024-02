﻿ Habitantes de Bolívar protestaron para exigir que siga la búsqueda de víctimas en mina Bulla Loca

Familiares y vecinos de las víctimas en la mina Bulla Loca protestaron para exigir mayor presencia de organismos de rescate en el lugar. Durante la tarde de este jueves, habitantes de La Paragua en Angostura salieron a las calles afirmando que aún hay más víctimas bajo tierra.

La concentración se llevó a cabo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Bolívar. Las autoridades informaron que la tragedia dejó 16 fallecidos y 16 heridos.

Mientras se llevaba a cabo la protesta, las labores de búsqueda no se detenían a las afueras de la mina. No obstante, los vecinos de la zona denunciaron que ya no cuentan con helicópteros para trasladar a los heridos de consideración hasta los centros hospitalarios, reseñó Correo del Caroní.

Además, insistieron en que aún hay más personas tapidas. Entre las peticiones, estuvo que el gobernador Ángel Marcano ordenara que la búsqueda se mantenga durante algunos días más.

Entre los fallecidos habría tres mineros de la comunidad indígena, según informó n la Asociación Civil Kapé Kapé. Estas personas quedaron identificadas como Daniel Willian, pemón de la comunidad Casabe; Niomar González, pemón de la comunidad Casabe; y Reinaldo Lezama, siriana de la comunidad Arutani.

“Las comunidades indígenas en Venezuela, como los pemón, piaroa, ye’kwana y sanemá, entre otras, están directamente afectadas por la minería ilegal. La actividad minera contamina las fuentes de agua con mercurio, sedimentos y otros químicos, poniendo en riesgo la salud de las comunidades y la fauna local”, indicó Kapé Kapé en nota de prensa.

De igual forma, acotó que la deforestación masiva para la explotación minera genera erosión del suelo, pérdida de biodiversidad y afectación del clima local.

«Además de la contaminación y la deforestación, las comunidades indígenas experimentan problemas relacionados con la disrupción de sus sistemas socioeconómicos y culturales. Las comunidades indígenas se ven desplazadas de sus territorios ancestrales, con la consecuente pérdida de su cultura y tradiciones”, añadió.