Habitantes de Las Tejerías alzan la voz y denuncian que "militares cobran dólares para dejar entrar la ayuda" +VIDEOS

Habitantes de Las Tejerías denunciaron este miércoles que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana están cobrando en dólares para dejar pasar la ayuda humanitaria.

"Los líderes de la comunidad, del Psuv, jefes de calle están prohibiendo que nosotros los afectados de la tragedia bajemos a protestar para que nos hagan llegar las ayudas humanitarias", denunció Isaac Castillo, víctima de la tragedia, en un video publicado por la periodista Gregoria Díaz.

Castillo reveló que la Guardia Nacional está cobrando dólares a quienes traen ayuda para dejarlos pasar. "Y los afectados somos nosotros que estamos en medio de esta tragedia".

"Que esto lo escuche el mundo entero, en Tejerías hubo una tragedia gracias al Gobierno, por no reparar el dique del ojo del agua. Ya basta que estén tapando el sol con un dedo. Aquí hay una realidad y la estamos viviendo y sufriendo nosotros en carne propia", asentó.

Para finalizar, recalcó que necesitan ayuda y los cuerpos de seguridad están prohibiendo que la ayuda humanitaria llegue a sus manos.

Que este clamor se escuche en todas partes. Los damnificados exigen que se deje entrar las donaciones.

Denuncian que militares cobran dólares a los voluntarios, para dejar entrar la ayuda.

"Señores, nos encontramos en una situación bastante difícil, necesito de su ayuda para que por favor salgan a protestar y que seamos escuchados. Tenemos camiones con donaciones de gente que nos colaboraron con comida. No los dejan entrar a Las Tejerías, se nos están perdiendo los insumos, comida que ya está hecha", denunció otra vecina.

En ese sentido, aseguró que hay fundaciones que quieren llevar ayuda pero les impiden el paso.

"No es posible que no les permitan el paso. Señores, no es tiempo de guerra, es tiempo de ayudarnos", concluyó.

"Eso es verdad el día de ayer me dirigí con una empresa privada a donar más de mil prendas de ropa y nos abordó un General que casi obligado nos pedía que dejáramos los insumos en el punto de control. Nos negamos y no quería dejarnos pasar. Nos amenazó con cárcel por negarnos", agregó @nursehotttt.

Se reciben múltiples denuncias indicando que los cuerpos de seguridad del estado no están permitiendo el ingreso de las donaciones a las zonas afectadas en Las Tejerías, donaciones que han realizado muchos venezolanos en otros estados.

Este miércoles en horas de la mañana, la periodista Patricia Janiot compartió un video donde se muestra a funcionarios obstaculizando el paso a la prensa a Las Tejerías, impidiendo que cumplan su labor.

También agregó que traban el paso a donaciones particulares para los afectados por el deslave.