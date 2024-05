﻿ Habló Anny De Trindade, la joven que destapó caso de acoso de Rebeca García

Anny De Trindade, la joven que destapó el caso de acoso de Rebeca García, rompió silencio y habló el jueves por primera vez de la situación, dando detalles de las razones que la llevaron a alzar la voz en redes sociales.

La joven dijo que intentó ignorar los mensajes de García, hasta que comenzó a mencionar a personas que «no tenían nada que ver». «En uno de los correos comenzó a mencionar cosas de mi vida muy privadas», agregó.

«Ahí comencé a hablar. Pude quedarme en silencio e intentar bloquear, pero cuando ya vi que esto podía ser una amenaza para más personas, yo decido hablar. Me refiero a alguien muy cercano a mi familia», dijo De Trindade en el pódcast de la periodista Rocío Higuera.

La joven señaló que García «manejaba una información» y ahí fue cuando decidió hacer el hilo en X (Twitter). «No tengo idea cómo obtuvo esa información. Es una persona que no he publicado, que no comparto públicamente», agregó.

«ES ATEMORIZANTE»

De Trindade reconoció que Rebeca García le parece una persona «atemorizante». «Cuando la escuchas hablar, dices que no puede ser normal», acotó la joven, quien dio detalles sobre el modus operandi de la acosadora.

«Ella tiene diferentes números de teléfono. Ella trabaja en una agencia familiar y de ahí me llamaba. Yo tengo como seis números que guardo cuando veo que es ella. Me enteré porque hago la investigación y veo que sus padres son los dueños», agregó

Para De Trindade, la familia García «está al tanto» de lo que hace Rebeca. «Ellos se han comunicado con las otras víctimas que han pasado mucho más tiempo que yo. Les dicen que la ignoremos y ya», aseveró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALLANARON CASA DE REBECA Y FRANCISCO GARCÍA: MP SOLICITARÁ A ESPAÑA SU EXTRADICIÓN

La joven confesó nunca pensó que iba a ser víctima y por eso no había hecho caso público. «Mis padres no sabían nada. Me tocó hacer la llamada más incómoda de mi vida y decirles que quizá veían todo por redes sociales», añadió.

De Trindade aseguró que no quiso ser definida como una víctima, pero «es fuerte cuando ves que tiene un nombre y un apellido».

Una vez trascendieron las denuncias, el Ministerio Público abrió una investigación contra Rebeca García y su hermano. Ahora emitió órdenes de aprehensión contra ambos y solicitó su extradición desde España.