Habló cómplice del asesinato de fiscal paraguayo: conocía al Koki, el Vampi y a Wilexis

Gabriel Carlos Salinas Mendoza, cómplice del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en una playa de Colombia, brindó detalles sobre el crimen. En tal sentido, explicó cómo llegó a cometer el sicariato y reconoció que conoció en la cárcel a Carlos Luis Revete, alias Koki.

Salinas, detenido el miércoles en Caracas, indicó que en Venezuela preso por secuestro y homicidio. Asimismo, apuntó que mientras cumplía su condena conoció a Koki, además del Vampi, Wilexis y el Garvis.

“En 2022 me dirigí hacia Colombia y estando en Medellín en un evento de motopiruetas me encontré a Francisco Correa, alias el Monín, donde me dice que hay que hacer la ejecución de un sicariato”, apuntó.

El delincuente apuntó que le dijeron que le pagarían por el sicariato, pero no le brindaron detalles sobre la víctima. “(El Monín) me da órdenes de que busque a dos personas más para dirigirlos hacia Cartagena”, apuntó.

ESTUVO EN EL ASESINATO

El sospechoso afirmó que contactó con alias el Negrito y alias el Guácala, con quienes se dirigió a Cartagena. En esa ciudad se reencontró con el Monín, el cual le entregó la pistola usada en el crimen.

“Íbamos a ejecutar el sicariato en cinco días, nos dan las instrucciones y nos dirigimos hacia la playa Barú en donde alquilamos una moto de agua y lo ejecutamos. El Guácala ejecuta al fiscal, se monta en la moto y nos vamos”, explicó rápidamente.

Salinas relató que después fue por vía terrestre hasta Medellín, en donde le pagaron una alta suma de dinero por el sicariato. “Tuve una discusión con mi compañero, agarre 8.000 dólares y me vine hacia Venezuela”, expuso.

#22Dic #CasoMarceloPecci @RCamachoVzla: Gabriel Carlos Salinas Mendoza, implicado en el homicidio del fiscal Paraguayo, Marcelo Pecci, en Colombia, se encuentra detenido en el Sebin, junto a Carlos Javier Gómez Gómez. pic.twitter.com/xSQEAY2Fdz — Reporte Ya (@ReporteYa) December 22, 2022

Estuvo en Venezuela durante varios meses, hasta que la Policía de Chacao lo detuvo para una revisión de rutina. Una vez verificaron que estaba solicitado en Colombia, lo trasladaron a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Salinas está solicitado por homicidio agravado y tráfico de armas y municiones agravado. Con su captura, ya son seis los detenidos por el asesinato de Pecci, de los cuales cuatro aceptaron los cargos de homicidio y porte ilegal de armas.

A pesar de las detenciones y los avances de las investigaciones, las autoridades no logran conocer quién ordenó el asesinato del fiscal Pecci. Sin embargo, las principales sospechas indican que estuvo planificado por una organización de crimen internacional.