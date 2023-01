Habló diseñadora secuestrada en la ARC: “No ha sido fácil, pero estoy bien”

La diseñadora Juana Valentina Uribe Salgado, secuestrada la semana pasada en la Autopista Regional del Centro (ARC), sostuvo que “no han sido fácil” tras su liberación, pero insistió que está bien.

Uribe, de 23 años, se pronunció en su cuenta de Instagram, en la que insistió que está “tranquila y serena”. Asimismo, subrayó que ha estado acompañada de su familia, después de pasar casi 24 horas secuestrada.

“No ha sido fácil, pero estoy bien, estoy con mi familia, en mi casa y era una de las cosas que más anhelaba”, contó en un video, según reseñó El Pitazo.

Por otra parte, Uribe apuntó que mantuvo fe durante el secuestro. “Agradezco a Dios por demostrarme una vez más su misericordia y el amor tan infinito que me tiene, siempre me lo ha demostrado y en esta ocasión no fue la excepción”, añadió.

AGRADECIÓ SOLIDARIDAD

Juana Uribe también agradeció a todas las personas que estuvieron atentas a la situación. En ese sentido, destacó la solidaridad que recibió ella y su familia durante las angustiantes horas del secuestro.

“Gracias a ustedes, por tanto, tanto cariño, por cada palabra, por cada mensaje. Quisiera nombrar a cada una de las personas que fueron parte de esto: familia, funcionarios, amigos, conocidos y personas que no conozco, gracias, sin ustedes esto no hubiese sido posible”, dijo.

La joven explicó que vivió una “situación muy fea”, aunque sostuvo que buscó aprender de la experiencia. “Siempre nos queda algo y eso también hay que agradecerlo. Gracias de todo corazón, les envío un abrazo enorme”, expresó para finalizar.

Uribe fue secuestrada en la noche del jueves por unos antisociales en plena ARC. Las autoridades desplegaron un operativo para dar con su paradero y en la tarde del viernes fue liberada en La Gruta, en el estado Aragua.